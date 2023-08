Con el fichaje de Dejan Kravic, el Casademont Zaragoza 2023-24 está prácticamente listo para empezar este miércoles la pretemporada. Lo hará con los primeros reconocimientos médicos, mientras que los entrenamientos comenzarán el viernes. Las nuevas incorporaciones fueron llegando este martes a la capital aragonesa, como el tirador Mark Smith o el experimentado Sulejmanovic. Faltarán por incorporarse los tres jugadores que se encuentran con sus respectivas selecciones, el canadiense Bell-Haynes y los serbios Stefan Jovic y Borisa Simanic.

A la plantilla puede quedarle todavía una pieza, lo normal sería un quinto interior, cupo, ante la posible salida de Javi García, que está buscando un equipo en LEB Oro para tener los minutos que no tendría en el Príncipe Felipe. También falta por resolver la cuestión Aday Mara, después de que la Universidad de UCLA haya hecho oficial su fichaje y el club aragonés defienda que tiene contrato en vigor mientras no se abone la cláusula de salida. No se espera hoy ni en los próximos días al gigante aragonés, cuya salida se está enquistando de manera fea.

Pero el cuerpo de la plantilla que tendrá a su disposición Porfirio Fisac ya está definido. Siete fichajes con un perfil claro que el segoviano ya buscó en su primera etapa al frente del Casademont Zaragoza: jugadores con experiencia, que conocen la competición y que ya han ofrecido un buen rendimiento en ella. Tan solo dos apuestas, dos debutantes, el anotador Mark Smith y el pívot Jahlil Okafor, con 247 partidos en la NBA pero sin jugar los últimos meses.

El resto, todo caras conocidas, en el equipo y en la Liga. Continúan Stefan Jovic, Santi Yusta y Borisa Simanic y se han incorporado el base Trae Bell-Haynes, que jugó en el Breogán, Miguel González que procede del Baskonia, Obi Emegano desde el Fuenlabrada (lesión mediante, lo que también puede considerarse otro factor de riesgo), Emir Sulejmanovic desde Bilbao y Dejan Kravic con experiencia en Obradoiro, Burgos y Unicaja. Además, Lucas Langarita formará parte del primer equipo y queda por ver qué ocurre con Javi García. Canteranos aparte, el fichaje más joven de los siete es Smith con 23 años.

Nada garantiza nada en el deporte profesional pero el punto de partida es justo el contrario que hace un año, cuando todo eran caras nuevas en el equipo y en España. Empezando por el entrenador, Martin Schiller, y siguiendo por todos los fichajes: Rihards Lomazs, Borisa Simanic, Marcel Ponitkia, Justinian Jessup, Maodo Nguirane y Howard Sant-Roos. También lo fueron dos de los tres que llegaron después, Chris Wright y Stefan Jovic. Un riesgo muy alto que el Casademont pagó muy caro y que a buen seguro ha tratado de no repetir.

El perfil

Porfirio Fisac prefiere minimizar riesgos en ese sentido, una fórmula que en su anterior etapa en Zaragoza le funcionó a la perfección logrando los mejores resultados de la historia del club junto a José Luis Abós. En su primer verano, con diez fichajes, solo eran nuevos Berhanemeskel (que había jugado en España pero en LEB Oro), Okoye y Justiz. En el segundo, las cinco incorporaciones conocían de sobra la ACB: Brussino, San Miguel, Hlinason, Benzing y DJ Seeley.

Una línea de trabajo que se repite este curso y con la que, a priori, el Casademont Zaragoza parte con un equipo de garantías en una temporada en la que afrontará un inicio tan exigente como importante para el devenir de la temporada. Sobre todo porque va a jugarse su participación europea en dos partidos fuera de casa en la primera semana de octubre.

Las novedades no alcanzan solo a la plantilla y el cuerpo técnico, que hasta ahora ha perdido a Nacho Juan y ganado a Jack Burgess y Álex Ruiz, sino que llegan también a las oficinas. El club presenta también este miércoles a dos de sus grandes novedades, la figura de director general que encarnará un hombre de basket como José Antonio Artigas, y el nuevo gerente, Jorge Aguarón, con experiencia en la casa. El nuevo Casademont Zaragoza ya está listo para comenzar una nueva aventura, un proyecto con el que volver a disfrutar del baloncesto.