Agradecido, responsabilizado, feliz y orgulloso. Así se ha presentado José Antonio Artigas como nuevo director general del Casademont Zaragoza, cargo que ocupa desde el 1 de agosto después de 32 años vinculado a la Caja Rural de Aragón. Sensaciones parecidas tiene Jorge Aguarón, que asume la gerencia del club después de haber desempeñado otras funciones dentro de la entidad durante los últimos cuatro años.

"Estoy muy agradecido al consejo de administración de Basket Zaragoza por confiar en mí, al maravilloso equipo que me he encontrado en el club, que ha hecho los primeros días más fáciles de lo que me esperaba, y a la marea roja que seguro va a llenar este pabellón. Responsabilizado por llegar a un proyecto tan ilusionante que ha superado 20 años de baloncesto de alto nivel. Y feliz porque soy un zaragozano apasionado del baloncesto y porque hayan pensado contar conmigo para liderar el proyecto", ha resumido Artigas.

Por su parte, Aguarón se ha mostrado "con muchas ganas de trabajar" e igualmente "agradecido a los compañeros y al consejo de administración del club por la confianza mostrada". Ha prometido "trabajo, dedicación y esfuerzo" para intentar "que el día a día del club vaya todo bien y mejorando en todo lo que se pueda". Ambos han hablado de cambios a medio y largo plazo en la entidad sin olvidar el presente. "Hay que vivir el presente pero trabajar pensando en el futuro", ha dicho Artigas.

El nuevo director general ha asegurado haberse encontrado las cuentas del club "mejor de lo esperado" y ha agradecido el apoyo de los abonados y empresas. "Cada vez hay más que creen en este proyecto, que aporta una rentabilidad social y que nos sitúa en el mapa en España y en Europa", ha explicado Artigas, recordando que el Casademont va a jugar en Europa por partida doble, en Euroliga las chicas, en la FIBA Europe Cup los chicos.

Jorge Aguarón ha desgranado los números de la campaña de abonados, que hacen ser optimista al club. "Estamos muy contentos por cómo está funcionando la campaña. Ahora mismo el número de abonos únicos está cercano a los 6.000 y contamos con un 97% de renovaciones del año pasado. Hay unos 500 abonados nuevos. El abono femenino ha pasado de los 100 que teníamos a 700", ha desgranado el gerente.

El objetivo general está claro: "ganar". "A partir de ahí, los objetivos particulares los contestará cada entrenador. El objetivo del Casademont Zaragoza es ganar, somos un club ganador. Cada vez que alguien se pone la camiseta roja sale a la pista a ganar", ha destacado Artigas.