El caso Aday Mara no solo no ha terminado sino que cada vez se pone más feo. La cuestión llega ahora a los tribunales, después de que el Casademont Zaragoza demande al jugador por incumplimiento de contrato al haber anunciado la rescisión unilateral del mismo y no haberse presentado este miércoles a los reconocimientos médicos del club. Así lo ha anunciado el nuevo director general de la entidad, José Antonio Artigas, en su presentación en el cargo.

Artigas intentó alcanzar un acuerdo con su agencia, pero no fue posible. "Hoy tenía que haberse presentado a los reconocimientos médicos y no se ha presentado. Es el jugador con el asesoramiento de sus representantes quien rompe unilateralmente el contrato que le une al Basket Zaragoza desde 2020", ha señalado Artigas. El directivo ha relatado que en septiembre de 2020 Aday firmó su contrato con la entidad, cuando contaba con 15 años, "con la firma de los padres como tutores y el asesoramiento de su agencia. Un contrato que nos lleva hasta final de la temporada 2026-27 y que el Basket Zaragoza ha cumplido hasta el momento fielmente". Artigas tomó posesión del cargo el 1 de agosto y su primera iniciativa fue "coger el teléfono y contactar con sus representantes". "Pero la respuesta fue que esto lo tendría que resolver un juez. No me hubiera gustado tomar este camino que terminará en un juzgado ante un juez. Lamento que sea así", ha reconocido, insistiendo en que es el camino elegido por la parte del jugador. «La decisión de judicializar el caso la toma el jugador al romper unilateralmente el contrato. Es un jugador que tiene contrato hasta 2027. Nos hubiera encantado contar con él porque sobre él iba a girar la planificación deportiva de esta temporada y hemos tenido que cambiarla», ha añadido el directivo. "Hay una demanda. Basket Zaragoza tiene que defender sus intereses ante la FEB, la FIBA, la ACB y la NCAA", ha señalado Artigas, insistiendo en su discurso varias veces en dos cuestiones. Una, que el contrato está firmado por el propio Aday, sus padres y su agencia, que lo han dado por bueno desde 2020, y dos, que esta manera de resolverlo es lo último que quería el club. "Es el camino que él ha elegido y que nunca habría elegido Basket Zaragoza. Hay jugadores que se han marchado, lamentablemente, pero han abonado sus cláusulas de salida y han continuado sus carreras". Ahora está por ver si Aday Mara puede jugar con UCLA, aunque para hacerlo no necesita que el Basket Zaragoza le envíe el tránsfer. "Él se ha inscrito en UCLA, y la NCAA no sigue las normas FIBA, no hace falta tránsfer. Él puede jugar en la Liga universitaria, aunque veremos si puede hacerlo. El club tiene la conciencia muy tranquila porque el contrato se ha cumplido con la máxima pulcritud", ha señalado Artigas, añadiendo que su salida "era tan fácil como acogerse a lo que está firmado" y abonar la cláusula de salida. Aunque no necesite el tránsfer, hay precedentes de jugadores que no pudieron jugar en Estados Unidos al tener contrato en España. Le ocurrió al actual presidente de la ACB, Antonio Martín, que se marchó a Estados Unidos con su hermano Fernando a finales de los ochenta. Y, más recientemente, otra de las joyas de la cantera del baloncesto español, Baba Miller, fue sancionado con 16 partidos sin jugar en la NCAA. La secuencia de los hechos continúa avanzando. Primero, Aday Mara comunicó al club su decisión de no querer continuar en el mismo la próxima temporada. Después se despidió por carta de la ciudad y la afición y, poco después, la Universidad de UCLA anunció su llegada. No ha habido acuerdo ni entendimiento entre las partes y ahora el caso Aday Mara llegará a los tribunales.