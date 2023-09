Jahlil Okafor ha pasado el reconocimiento médico con el Casademont Zaragoza. El fichaje estrella de los aragoneses para la nueva temporada ha completado con éxito las protocolarias pruebas, mañana martes se pondrá a las órdenes de Porfirio Fisac y trabajará ya con el resto de sus compañeros.

La llegada del americano a la capital aragonesa ha estado rodeada de incertidumbre debido al delicado estado físico del que fuera número 3 del draft 2015. Okafor, que tenía un futuro brillante por delante, no pudo hacer una larga carrera en la NBA por sus continuos problemas de lesiones y ahora busca la oportunidad de reivindicarse en el Casademont, la que será su primera aventura en el baloncesto europeo.

"Es un jugador al que no podríamos acceder en circunstancias normales. Veremos si le ponemos el tono físico para sacarle al máximo rendimiento. Es un chico que en los últimos años no ha podido demostrar el nivel que tiene. Veremos si es un acierto o un fallo. Es una apuesta fuerte por el talento, pero no sabemos lo que puede rendir", explicó Fisac hace tan solo unos días.