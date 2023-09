Expectante por la nueva temporada, en lo que va a ser un año de nuevas experiencias tanto para el Casademont como para ella, se mostró Tanaya Atkinson en su presentación como nueva jugadora del club. La americana, una de las estrellas de los últimos años en la Liga femenina Endesa, sabe que llega a un equipo en crecimiento y espera colaborar en ese desarrollo. "Desde que vine a España he seguido al club, he notado las cambios que ha habido. Me gusta lo que veo, y lo que propone el equipo, su ADN. Creo que puedo ser una buena pieza", aseguró la estadounidense.

Ese rendimiento va a llevar al Casademont Zaragoza y a Atkinson a debutar en la élite del baloncesto europeo. "He jugado en Eurocup, pero va a ser mi primera vez en la Euroliga. Va a ser algo nuevo para todos. Vamos sin ninguna presión ni expectativa, pero vamos a competir contra cualquiera", afirma ambiciosa la americana, que no quiso marcar objetivos concretos para la nueva temporada: "Espero que el equipo continúe donde lo dejó, siendo uno de los equipos tops de la Liga". Atkinson, que lleva ya una semana trabajando con el resto del grupo, destacó el nivel de la plantilla y habló sobre su adaptación: Aquí es diferente. Estoy acostumbrada a estar rodeada de americanas y aquí soy la única. Aunque conocía a muchas, es diferente tenerlas como rival a ver cómo entrenan día día. Tienen mucho talento, te sorprenden y aprendes de ellas cada día. Son grandes compañeras y trabajan duro", analizó. Cantero La estadounidense ya ha tenido la posibilidad de hablar con Carlos Cantero, su nuevo técnico: "Él me pide que sea yo misma, que saque lo mejor de mí. Soy una jugadora muy agresiva en ataque. Ahora debo potenciar mi defensa. Ese es el siguiente paso que debo dar para ser una jugadora buena para el equipo", reflexionó una Atkinson que valoró su estancia en México, donde, junto con Mariona Ortiz, se proclamaron campeonas: Disfruté mucho de mi tiempo allí. Aquí la Liga es más sistemática y allí es más rápida y más física. Te ayuda como jugadora a saber cuándo tienes que ser más explosiva o más paciente. Fue una experiencia de aprendizaje". Por último, la nueva jugadora del Casademont Zaragoza quiso tener unas palabras para la Marea Roja: "Me mostraron ya mucho cariño cuando vine aquí con otro equipo. Estoy orgullosa de representar estos colores. Vamos a seguir intentando llevar sonrisas a la grada y que sean felices".