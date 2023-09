Después de anotar 14 puntos en la derrota de ayer del Casademont Zaragoza ante el Valencia en el Memorial Pepe Lanzuela, Mark Smith ha explicado en su puesta de largo como nuevo jugador rojillo que está «entusiasmado por jugar en esta liga y por la oportunidad. Ha sido un gran paso adelante y agradezco al Casademont la confianza», ha afirmado.

A sus 23 años, el tercer máximo anotador de la Bundesliga la pasada campaña con el Gottingen alemán arriba a Zaragoza con la esperanza de seguir creciendo en la ACB. «Me siento preparado para afrontar este desafío y creo que será divertido jugar en una de las mejores ligas del mundo con algunos de los mejores», ha dicho Smith.

Entre sus metas, se encuentra «ganar el mayor número de partidos que podamos», según ha expresado. «Ojalá lleguemos al playoff. El año pasado fue una experiencia muy divertida y tengo la esperanza de repetir este año con este equipo», ha argumentado un ambicioso Mark Smith. «Individualmente, solo quiero aprender y mejorar mi juego, tanto en la pista como a diario. Entre mis objetivos entra llegar a la Euroliga algún día, pero me centro en mejorar cada día y trato de ganar allá donde voy», ha agregado.

Sobre los primeros días con la plantilla y Porfirio Fisac, el norteamericano ha indicado que «conocía a algunos de mis nuevos compañeros, como Okafor o Bell-Haynes, con el que he podido hablar antes de venir. Creo que tenemos un muy buen equipo y que será divertido jugar con todos mis compañeros», ha manifestado.

«Me siento genial con todos y también con Porfi. Me da mucha libertad y también me enseña un montón. Estoy aprendiendo mucho sobre cómo es la ACB y quiere que juegue como lo hago», ha explicado Smith, acordándose de su compañero Simanic. «Ojalá que Borisa se recupere y pueda jugar pronto con el Casademont», ha asegurado.

El exterior de 195 centímetros ha indicado que «me gusta la ciudad y me ha encantado todo lo que he podido ver en estas primeras semanas» y no ha ocultado su deseo por jugar junto a Jahlil Okafor, a quien sigue desde hace tiempo. «Está en una gran forma. Sobre la pista, juega genial y se mueve muy bien... Es espectacular. Solía verle jugar cuando estaba en el instituto y juega exactamente igual. Es genial y me parece que voy a disfrutar mucho jugando con él», ha finalizado Mark Smith.