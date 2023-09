Borisa Simanic continúa hospitalizado en Manila en pleno proceso de recuperación de la intervención quirúrgica a la que fue sometido a comienzos de semana y en la que le fue extirpado un riñón. El jugador del Casademont Zaragoza se encuentra bien y, según el club, “con ilusión y fuerza” pero no hay previsión alguna acerca de cuánto tiempo permanecerá en el hospital y cuándo podría retomar su carrera deportiva. Así que la entidad estudia la posibilidad de incorporar un jugador que cubra su ausencia, pero no acudirá al mercado en busca de un fichaje consagrado sino que valora la adquisición por varios años de un jugador de futuro que pueda actuar con el equipo rojillo hasta que vuelva el serbio, cuando sería cedido.

Esa es la idea porque, según admite el técnico Porfi Fisac, “estamos con las manos atadas y no sabemos el tiempo que Borisa puede estar de baja”. El segoviano tiene claro que “ahora la gente pide mucho dinero y dos años y no queremos ni regalar dinero ni tiempo” para referirse a las dificultades que depara el mercado, aunque matiza que “cuando sepamos lo que hay con Simanic se acudirá si hace falta. No quiero que el club tenga deuda y overbooking de jugadores, ni fichar por fichar”.

Pero lo que realmente sigue quitando el sueño al entrenador es la ausencia de sus dos bases. Con Jovic y Bell-Haynes, cuyo vuelo de llegada a Zaragoza está programado para el día 15, en la recta final del Mundial, Fisac prepara el inicio de la temporada con Langarita y Javi García como directores de juego, pero, de momento, su rendimiento no satisface del todo al preparador rojillo. “Las competiciones no se dan cuenta de que los eventos deben ser cuando acaba el año para que los jugadores puedan descansar. Al final, pagamos a jugadores que no están con nosotros y ya llevamos casi un mes de trabajo. No lo veo justo y nos está haciendo daño porque tenemos la columna vertebral del equipo afectada, pero Lucas y Javi tienen la oportunidad de morder y nos falta, por parte de los dos, comer y apretar”.

En este sentido, Fisac exige más a los dos jóvenes. “Tienen una gran disposición y actitud, pero para Javi es una oportunidad vital de decirme que, si pasa algo, está por delante de Lucas. Compiten entre ellos. Deben dar un paso adelante mayor porque la competitividad en ese puesto va a ser dura. Para su carrera necesitan un nivel físico más alto”, valora Fisac, que no se muestra especialmente preocupado por el posible interés de equipos de Euroliga en Jovic, que está completando un Mundial espectacular. “Yo quiero lo mejor para todos y Jovic está mostrando un nivelazo, pero, sobre todo, lo que quiero es que esté bien cuando esté con nosotros”.

Por todo ello, Fisac reconoce tener una sensación “extraña” en esta pretemporada. “Estoy contento con la actitud, pero me faltan herramientas y me fastidia no poder contar con todos”. De momento, para el amistoso ante el Palencia del próximo domingo en Ejea no sabe si contará o no con Okafor, sometido a un plan específico debido a la grave lesión del talón de Aquiles que sufrió hace ocho meses. Si los médicos consideran adecuado que juegue, lo hará solo unos minutos. Emegano, también sometido a un trabajo específico de reparto de cargas, sí será de la partida.

También Traoré, el joven pívot que ya participó durante unos minutos en el amistoso ante el Valencia y que se encuentra a prueba. En su caso, el club valorará a finales de semana si se queda con él o si vuelve al Lucentum.