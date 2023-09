La ‘Okaformanía’ vivió este sábado su primer capítulo en la presentación de Jahlil Okafor como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. En un acto en el edificio del Grupo San Valero, más de un centenar de aficionados quisieron presenciar en directo las primeras palabras del fichaje estrella de los aragoneses, con el que además pudieron fotografiarse y pedirle autógrafos.

Con varios vídeos previos en los que todos pudieron comprobar de qué es capaz Okafor en una cancha de baloncesto se fue calentando el ambiente hasta que apareció un jugador que se mostró muy ambicioso. "Sé que las expectativas están muy altas, pero las mías son todavía mayores", aseguró el pívot, que ha llegado a Zaragoza para convertirse en una referencia en la ACB: "Puedo ser un jugador dominante en la Liga".

Pero para ello, el primer paso que deberá dar Jahlil Okafor es ponerse a tono físicamente, aunque él aseguró que está cerca de su mejor nivel. "Me encuentro genial. Si tuviera que decir un porcentaje sería el 95%. Ahora quiero ganar confianza y ritmo", explicó el estadounidense, que agradeció al Casademont la apuesta por su fichaje. "Espero encontrar aquí la estabilidad que me ha faltado en los últimos años. Este club me ha acogido con los brazos abiertos".

Sin fecha para su debut

El exnúmero 3 del draft de la NBA vivirá en Zaragoza su primera experiencia en Europa. "Sé que la ACB es una liga muy competitiva y desde hace mucho tiempo he querido venir aquí porque es una de las mejores. Tengo ganas de empezar ya", aseguró un Okafor que mostró su total predisposición y compromiso: "Quiero ayudar a llegar al equipo lo más alto posible, que es algo que dice el entrenador. Todos juntos vamos a pelear por estar ahí. Voy a hacer todo lo que me pidan para hacerlo".

A pesar de sus ansias por comenzar a sumar y sus declaraciones acerca de su tono físico, no está claro todavía cuándo podrá debutar el pívot con la camiseta del Casademont. "He hablado con Fisac y sabe que estoy volviendo de la lesión de hace 8 meses. No tenemos una fecha para empezar a jugar, pero estoy bien y entrenando ya 5 contra 5", explicó Okafor, al que le sorprendió la cantidad de aficionados que quisieron estar cerca suyo en su primer acto público: "Es genial ver tanta gente, estoy muy agradecido. Quiero que estén orgulloso de mí y el equipo y hacerlo lo mejor posible para esta ciudad", concluyó el americano.