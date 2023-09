Vienen mal dadas últimamente las noticias para Porfirio Fisac. El entrenador segoviano afronta su cuarta campaña al frente del Casademont Zaragoza y, pese a los grandes refuerzos en el ámbito deportivo de este verano, a su equipo le está costando arrancar en una atípica pretemporada en la que no ha podido contar con cuatro de los hombres llamados a ser importantes en este nuevo Casademont 2023-2024.

Por una parte, la Copa del Mundo de Filipinas, Japón e Indonesia le ha privado de sus dos bases, Stefan Jovic y Trae Bell-Haynes, quienes todavía no han regresado a Zaragoza debido a que sus respectivos combinados nacionales alcanzaron la final y el partido por el tercer y cuarto puesto, respectivamente.

Jovic ha contado con muchos minutos con la selección serbia y volverá con rodaje para el exigente inicio de temporada con un equipo al que ya conoce, pero Bell-Haynes llegará a su nuevo hogar habiendo jugado tan solo 33 minutos con la selección canadiense repartidos en seis partidos, en su mayoría contando con tiempo de juego en situaciones de escasa relevancia. En el único choque donde jugó más de 4 minutos, anotó 15 puntos y repartió 8 asistencias para un 22 de valoración ante el frágil Líbano.

Al margen de sus actuaciones, ni Jovic ni Bell-Haynes han sido testeados todavía por Fisac en pretemporada y el club espera su llegada este próximo viernes, por lo que, salvo sorpresa, debutarán con el Casademont directamente en la Liga, ya que el último amistoso antes del inicio de la competición doméstica se jugará el propio viernes en el Príncipe Felipe.

El juego interior

Al margen de la de base, posición en la que Fisac está reinventando a Smith y Langarita con cierto éxito en esta preparación, otro de los quebraderos de cabeza para el preparador es la situación física de Jahlil Okafor. El exjugador de la NBA ha aterrizado en Zaragoza con altas expectativas ajenas y propias y su estado de forma tras su lesión en el tendón de aquiles es una incógnita. Se ha ausentado en los primeros choques. «Es un jugador al que no podríamos acceder en circunstancias normales. Veremos si le ponemos a tono físicamente para sacarle al máximo rendimiento», explicó Fisac tras el fichaje del estadounidense. En cualquier caso, habrá que esperar al debut de Okafor, quien ya se ejercita en cinco contra cinco, para evaluar su estado físico de cara al inicio de la ACB.

El tercero de los males de Fisac antes de empezar es también una ausencia, en este caso de un jugador que estará fuera de las pistas un largo período: Borisa Simanic. «Debe ser el año de su consagración y él lo sabe perfectamente. Es su gran oportunidad y su gran momento», aseguró el técnico antes del golpe recibido por el serbio en el Mundial que terminó con el interior operado de urgencia en Manila y perdiendo un riñón. Su ausencia afecta directamente al puesto de ala-pívot, donde, a priori, solo estará Emir Sulejmanovic. «Es lo que toca y voy a trabajar lo mejor que pueda. No tengo miedo a esta responsabilidad», dijo el bosnio.

Las complicaciones con estos cuatro jugadores agregaron al cuerpo técnico del Casademont la dificultad de dilucidar qué conclusiones saca de una pretemporada algo engañosa en la que no ha podido contar con tres de sus jugadores más importantes que sí estarán en el inicio de la campaña. El equipo ganó en la prórroga un choque en el que se imponía por siete puntos al comenzar el último cuarto en su segundo amistoso ante el Palencia y acabó perdiendo por 26 un duelo que comenzó 11-0 a su favor frente al Valencia. Dado que solo se trata de una serie de pruebas antes de la campaña, no importan tanto los números como sí el hecho de no contar con jugadores llamados a ser importantes en la competición oficial, y viceversa.

El último de los problemas de Fisac está en el peligroso calendario de arranque de Liga y de la fase previa de la FIBA Europe Cup (3 al 5 de octubre). Los rojillos disputarán seis encuentros en dos semanas en los que se jugarán su presencia en competición europea, visitarán el WiZink Center para medirse al Real Madrid el día 24, recibirán al Unicaja (día 27) y viajarán a Manresa (7 octubre) en la particular vorágine de encuentros con los que el equipo arrancará la temporada y con los que Fisac deberá lidiar.