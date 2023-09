La ala-pívot internacional por Letonia Aleksa Gulbe ha manifestado en su presentación oficial como nueva jugadora del Casademont Zaragoza estar convencida de que fichar por el conjunto rojillo ha sido una buena decisión para, a sus 23 años, continuar su carrera a las órdenes de Carlos Cantero. «Hablé con él y me encantó la idea de juego que tenía conmigo y con el equipo para esta temporada. Fue lo que me motivó para unirme a este proyecto y estar en este club. Sé que tiene historia y que la Marea Roja es maravillosa», ha indicado Gulbe.

La interior de 190 centímetros ha aterrizado de pie en una plantilla a la que ve lista para afrontar la histórica temporada del Casademont en la Liga, la Supercopa de España y la Euroliga. «Me siento bien. Todavía estoy conociendo a mis compañeras y su estilo de juego, pero creo que va a ser un equipo interesante cuando todas nos entendamos, conectemos y empecemos a jugar con el planteamiento con el que debemos hacerlo», ha reflexionado.

Gulbe, que ha disputado los dos partidos de la pretemporada con el Casademont, hace un balance positivo de los mismos y ve al grupo preparado para el comienzo de la campaña y para la Euroliga, donde cuenta con cierto bagaje. «Tengo un poco de experiencia en la Euroliga y sé a qué tipo de jugadoras nos enfrentaremos y que es una Liga dura. Creo que estamos listas y que solo nos falta empezar a jugar», ha asegurado.

El papel de Cantero

La interior ha enfatizado en la labor de Cantero en su fichaje, ya que el técnico madrileño fue quien le convenció y con el que considera que mejorará su juego en Zaragoza. «Cuando hablé con él, me dijo que me quería jugando al 4, algo positivo para mí porque siempre he jugado ahí. Si tengo una defensora más baja, puedo jugar en el poste y si tengo una más alta, soy capaz de penetrar hacia el aro. Carlos me recalcó bastante que necesita una tiradora para esa posición, como es Vega Gimeno», ha argumentado.

Internacional por Letonia, Gulbe pudo experimentar la sensación de jugar en el Príncipe Felipe en su visita con el pasado año con el Perfumerías Avenida, afirmando que le gustó y sin ocultar las ganas por tener a la Marea Roja a su favor. «Lo estoy deseando. Espero que todo el mundo venga como hicieron en la Copa de la Reina. Sé que la Marea Roja la compone mucha gente y que son muy constantes. Me encanta eso», ha afirmado la nueva jugadora rojilla.