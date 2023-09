En la recepción del Ayuntamiento de Zaragoza al Casademont de este jueves, el presidente del club aragonés, Reynaldo Benito, ha valorado la situación de Stefan Jovic, quien puede abandonar el equipo antes del comienzo de la temporada. «No sabemos nada más, excepto que el jugador quizás pague su cláusula para irse a otro equipo», ha afirmado Benito.

El presidente mantiene su postura respecto al precio por el que Jovic podría marcharse de Zaragoza. «Hay varias ofertas encima de la mesa y nuestra posición es muy clara. Hemos creado un equipo e hicimos una apuesta fuerte para renovarle y crear un equipo alrededor suyo. Lógicamente, nosotros no vamos a plantear ninguna negociación», ha sostenido.

La Copa del Mundo, en la que Jovic ha logrado la medalla de plata con la selección serbia, ha terminado por interesar a varios clubs en su fichaje. «Se han dado muchísimas circunstancias. Ha ido al Mundial, al que no pensaba ir, y ha jugado bien, ha habido otros equipos en los que se han lesionado jugadores... Todo ello puede dar pie a que suceda esto. Nadie lo esperaba, creo que ni él mismo», ha argumentado Benito.

El presidente ha lamentado la mala suerte en los últimos días del equipo dirigido por Fisac, que puede perder a otra pieza clave en sus esquemas tras la lesión de Simanic. «Parece que nos ha mirado un tuerto. Empezamos a trabajar este año con mucha ilusión y con una buena planificación, y con todo lo que ha pasado, desde el final de la temporada con Aday Mara, el problema de Simanic, otras lesiones que hemos tenido, Obi Emegano se ha resentido un poco y ahora parece ser que lo de Stefan... No hemos tenido suerte», ha repasado Reynaldo Benito. «Además, es bueno que un equipo tenga jugadores participando en el Mundial, pero no hemos tenido una pretemporada afortunada ni adecuada», ha agregado.

Con la posible salida de Jovic, el directivo rojillo abre la puerta al mercado de fichajes para el exigente comienzo de la temporada, aunque lo hace con cautela. «No hay que poner la luz de alarma. Somos conscientes de lo que hay. Si se va un base, tenemos a Bell-Haynes, que es un jugador muy contrastado, también en la Liga ACB, y quiere sus minutos. Por supuesto que iremos al mercado y lo tantearemos, pero no vamos a volvernos locos. No hay una ansiedad por querer fichar ya, sino que lo haremos cuando se den las circunstancias oportunas», ha indicado Reynaldo.

El Casademont esperará a examinar a Simanic antes de buscar un remplazo para el ala-pívot. «Iremos viendo. Todavía no están muy claros los plazos que él tiene. Es un tema delicado y no hay plazos concretos, sino que se habla de varias opciones. Estamos tanteando la situación», ha confirmado Reynaldo Benito.

El presidente apela a la calma en una situación desfavorable para hacer frente al momento que atraviesa el Casademont masculino. «Teníamos mucha ilusión, pero ha habido circunstancias ajenas y factores externos que han perjudicado totalmente a la planificación. Son dificultades que debemos ir solventando lo mejor posible. Con tranquilidad, competiremos como lo hacemos siempre. Hay materia prima. Jugadores, cuerpo técnico, afición y club debemos mantener la calma. Si hay que fichar, buscaremos los mejores refuerzos posibles y los más adecuados, cada uno en su momento. Saldremos a pelear todas las competiciones como teníamos previsto», ha manifestado.

El equipo femenino, listo para el inicio

La mala suerte del conjunto masculino no salpica, por otro lado, al cuadro de Carlos Cantero, preparado tras la victoria de este miércoles ante el Valencia para una nueva temporada. «Las expectativas ya están creadas. Jugaremos en la mejor competición europea y disfrutaremos de lo logrado. No creemos que sea la única vez que compitamos en Europa, e imagino que el resto de rivales no estarán cómodos con nosotros, pero vamos a tener paciencia. Hemos dado un salto físico y se han hecho grandes refuerzos, que es lo que buscábamos», ha indicado el directivo rojillo.

«Ganamos al Valencia en un partido ficticio, de pretemporada y en el que ellas tenían mucha carga. Jugamos muy bien y muy coral, pero hay que darle el valor que tiene a este encuentro. Estamos más preocupados por estar bien en el primer partido de Liga que por haber hecho una buena pretemporada», ha finalizado Reynaldo Benito.