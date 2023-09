Tras la concatenación de desgracias que está sufriendo el equipo masculino del Casademont Zaragoza durante esta pretemporada, Porfirio Fisac ha analizado el momento de los suyos y ha lamentado la situación con la más que posible marcha de Jovic, las lesiones de Simanic y Emegano y la engañosa pretemporada que termina este viernes con el partido de presentación del conjunto rojillo a partir de las 20.00 ante el Manresa en el Príncipe Felipe.

El panorama en la línea exterior con la probable salida de Stefan Jovic, del que Reynaldo Benito reconocía este jueves que era una pieza clave, perjudica de forma grave al planteamiento de Porfirio Fisac sobre la pista y a los objetivos del Casademont Zaragoza. «La línea de flotación se ha golpeado en el punto más fuerte. No es un tema que me guste mucho porque nuestra estructura de equipo estaba formada de una manera y habíamos tenido un gasto en algunos jugadores por los que habíamos apostado», ha lamentado Fisac. «Langarita o Miguel González tenían un rol de tercer base o de cuarto alero y ahora dependemos más de estos jugadores jóvenes. Como expertos, tenemos a Bell-Haynes, Smith y Yusta, y a partir de esa línea exterior debemos apostar claramente por jugadores como Miguel, con el que contamos para esa posición y la de cuatro. Veremos qué podemos hacer, pero hay que hacer las cosas muy bien porque el proyecto está dañado», ha indicado.

«La ilusión y la ambición que el club y yo teníamos se han visto perjudicadas. Hay que reponerse porque estamos en septiembre y no hay más remedio, pero no sé si mis objetivos serán los mismos cuando terminemos de recomponer la plantilla dependiendo de lo que nos podamos encontrar en el mercado», ha comentado respecto a las aspiraciones del equipo. «Soy sincero y pienso que somos capaces de recomponer las cosas, pero hay que tener claro que el objetivo de no descender y trabajar por ello es lo que ahora debemos pensar hasta que veamos qué podemos hacer», ha explicado.

El preparador segoviano ha hecho hincapié en que, en caso de acudir al mercado, el club lo hará sin desesperarse ni buscar soluciones inmediatas de forma impaciente. «Las prisas nunca son buenas, pero sí debemos fichar los mejores jugadores que podamos. Con los jugadores que hay en el mercado, pasa como siempre: los jugadores que te gustan son caros o no quieren venir y los que te gustan menos vienen hasta a probar. Hay que tener prudencia al escoger», ha afirmado. «Es imposible encontrar un base como Jovic porque no existe. Nos hemos quedado dañados porque es un base generador, creador y que juega para los demás», ha lamentado.

Fisac ha analizado el estado físico de Obi Emegano, quien se retiró con molestias en el último encuentro de pretemporada que han terminado por causarle una lesión. «Empezó a trabajar bien y su rodilla está estable, pero tuvo un percance ante el Valencia por un golpe que le generó líquido en esa zona. Se le está haciendo un tratamiento y el proceso dependerá de cómo evolucione», ha argumentado el entrenador. «Puede irse a más o a menos tiempo, pero nadie puede garantizar que su cuerpo no siga generando ese líquido y la recuperación sea más lenta de lo normal. En cualquier caso, él está bien», ha añadido.

Otro contratiempo que generó la Copa del Mundo fue la lesión de Borisa Simanic, doblemente operado de urgencia en Manila y que ha perdido su riñón. «No sabemos cuánto tiempo estará de baja Simanic. Los médicos hablan de un período largo de tiempo, de varios meses, pero depende de cómo evolucione su recuperación a nivel personal y de sus síntomas. Iremos viendo y por el momento va a seguir en Serbia, donde le van a tratar», ha confirmado Fisac.

Okafor y Bell-Haynes, la nota positiva

Por otra parte, el técnico ha expresado su sorpresa, en sentido positivo, con la situación y el compromiso de Okafor, descartado para el último amistoso de los suyos, aunque listo para el arranque de la temporada. «Okafor va muy bien. No esperaba encontrar en él un tipo de persona con esta ilusión y estas ganas de trabajar. Ahora mismo, la cuestión es más médica. No queremos correr ninguna prisa porque tuvo una operación importante hace 8 meses en el tendón de Aquiles», ha indicado Fisac. «Está estupendamente. Estamos tratando de recuperar la zona muscular de su tobillo y por eso no nos estamos arriesgando a meterle a jugar partidos hasta que comience la competición», ha agregado.

Además del estado físico de Jahlil Okafor, la noticia positiva está en la llegada de un Trae Bell-Haynes dispuesto a dar todo por el Casademont Zaragoza. «Está muy bien y su actitud es extraordinaria. Tenía permiso para venir hasta el viernes y se presentó aquí el martes. Aterrizó tarde en Barcelona y él mismo alquiló un coche para venir hasta la ciudad. Al día siguiente, estaba entrenando a las 9 de la mañana», ha relatado Fisac. «A veces esta vida tiene males y otras grandes remedios. Él es, ahora mismo, ese remedio. Jugará seguro este último amistoso porque está bien físicamente», ha explicado el técnico.