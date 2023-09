El exterior de 28 años Trae Bell-Haynes ha sido este jueves presentado en el Príncipe Felipe. Sonriente, ha afirmado sentirse feliz y adaptándose rápido a un equipo, el Casademont Zaragoza, al que llegó la pasada semana después del Mundial. «Los primeros días han ido bien. He mejorado día tras día desde que estoy aquí y está siendo fácil mi adaptación al juego de los demás compañeros y el aprendizaje de los sistemas de juego», ha argumentado el canadiense.

El arraque de la temporada de este nuevo Casademont pasa por el WiZink Center, donde los de Fisac se medirán al Real Madrid, y el duelo en casa ante el Unicaja, todo ello antes de viajar a Suecia para disputar la previa de la FIBA Europe Cup. «Empezamos jugando contra equipos muy buenos en partidos muy difíciles, pero creo que es positivo medirnos contra ellos pronto para ver dónde estamos y para crecer colectivamente. Cuanto más grande sea el desafío, más confianza nos dará para después», ha manifestado el fichaje rojillo.

«En la Europe Cup, solamente son dos partidos y el reto es avanzar a la fase regular, así que daremos todo para conseguirlo», ha continuado explicando el canadiense, cuya meta colectiva es «clasificarnos para la Copa del Rey y ver si podemos llegar a entrar también en los playoff. Queremos hacer una temporada mejor de las que viene haciendo Casademont recientemente y hacer que la ciudad se sienta orgullosa», ha expuesto, aunque reconoce que «no se ha hablado de metas como equipo todavía».

Respecto a sus compañeros, Bell-Haynes destaca a Lucas Langarita como el que más le ha impactado desde su llegada a Zaragoza. «No conocía a muchos de mis compañeros cuando vine, así que diría que el que más me ha sorprendido ha sido Lucas. Con lo joven que es, es muy bueno y jugó genial el único partido que yo he podido disputar. Me ha sorprendido el nivel en el que está, pero también hay muchos otros jugadores talentosos en el equipo», ha indicado Bell-Haynes.

Pese a que el proyecto inicial estaba pensado para que Bell-Haynes compartiese la posición de base con Stefan Jovic, la salida del serbio deja dicho puesto en manos del americano y de Andrea Cinciarini. «Estoy deseando jugar con él. Es un jugador con mucha experiencia, así que ayudará al equipo y también hará de profesor. Tengo ganas de jugar con alguien con tanta veteranía», ha dicho Bell-Haynes.