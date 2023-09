La ilusión de una nueva temporada se mezcla en el Casademont Zaragoza con la incertidumbre que produce tanto cambio y tanto contratiempo de última hora y con la dificultad casi extrema que marca el calendario en el estreno del nuevo curso. Así que la expectación es máxima por ver cuál puede ser el rendimiento de este renovado equipo y cuánto le puede costar a Porfirio Fisac poner en marcha el engranaje teniendo en cuenta que le han cambiado las piezas principales a última hora. Y todo esto con el Wizink Center como escenario y el reciente campeón de la Supercopa, el Real Madrid, como primer rival (12.30).

El Casademont Zaragoza solo ha ganado en tres ocasiones en su historia al Real Madrid, dos de ellas con Fisac en el banquillo, pero nunca lo ha hecho en la capital de España. Además, el equipo de Chus Mateo llega rodado y con el primer título del curso en el bolsillo (que ofrecerá a sus aficionados antes del choque de este domingo), mientras el Casademont afronta este inicio obligado a cambiar su hoja de ruta sobre la marcha y con algunos de sus jugadores recién incorporados al equipo. La pretemporada ha servido de más bien poco, por no decir nada, por cuanto el técnico no ha podido contar con sus bases hasta el final y, además, uno de ellos no será el que estaba previsto inicialmente.

Por todo eso el conjunto aragonés se presenta en Madrid sin nada que perder y empujado por las circunstancias a poner ya la maquinaria en marcha. No va a tener además mucho tiempo para trabajar: el miércoles le espera el Unicaja en su estreno en casa y en diez días tiene una de las citas más importantes del año, la previa de la FIBA Europe Cup en Suecia. Dos partidos en los que se juega estar en la fase de grupos.

Las bajas

El objetivo del Casademont, por tanto, debe ser prepararse para llegar a ese momento de la mejor manera posible para que su participación europea no termine casi antes de empezar. Su pretemporada para llegar ahí van a ser los dos finalistas de la reciente Supercopa, empezando por el campeón. Será un partido desigual al que cada uno llega en un punto de forma y conjunción muy diferente. En el conjunto local, Chus Mateo no podrá contar con Gabriel Deck, que sufre una lesión en el músculo femoral de la pierna derecha. En el Casademont, Fisac contará con la única ausencia de Emegano pero con varias incógnitas, como el tiempo en pista que pueda tener Okafor después de no haber jugado ningún minuto de la pretemporada y el papel que puedan tener los recién llegados, Gielo y Cinciarini, teniendo en cuenta que apenas han podido entrenarse con sus nuevos compañeros.

Más allá de lo que pueda ocurrir este domingo, el partido en el Wizink Center no es sino el pistoletazo de salida a un nuevo curso que comenzó con muy buenas expectativas vista la planificación del verano y que ahora se ve envuelto en más incertidumbre que nunca. El objetivo global de la temporada debe ser mejorar las dos pasadas, dejar de sufrir por la permanencia, recuperar la ilusión de los aficionados, disfrutar del baloncesto, en definitiva.

Son muchas las incógnitas que se abren. Si todo sale bien, la temporada promete. Porque el Casademont Zaragoza ha juntado a un número tres del draft de la NBA, al mejor asistente de la historia de la Liga italiana, a un base físico como Bell-Haynes, a un anotador con buena mano como Mark Smith, el oficio de Kravic, la garra de Sulejmanovic, la frescura de Langarita. Todo empieza hoy.