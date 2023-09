Ni demasiado decepcionado y de ninguna manera sorprendido se mostró Porfirio Fisac tras la contundente derrota de su equipo ante el Madrid. «Estamos en un momento en el que tenemos que crecer jugando, compitiendo. No se nos va a hacer fácil, pero no nos vamos a rendir. Tenemos que trabajar, el grupo tiene buena actitud y a ver si soy capaz de convencerlos de que a esto se juega defendiendo más físico y con más contactos», analizó el segoviano, que no tuvo reparos en reconocer la gran superioridad de los blancos.

«Han sido mejores desde el principio, a nivel físico, de acierto, de rebote, de actividad... nos han ganado en todos los aspectos. Es lógico que haya habido esa diferencia en el marcador», apuntó un Fisac al que sí que se le vio algo molesto con la pobre defensa de los suyos: «Cuando me falla la energía, el físico y esa participación me cuesta quedarme con otras cosas pero es verdad que el equipo tiene talento para meter puntos. Tenemos jugadores con capacidad de anotar, pero tenemos que cambiar ese chip defensivo y compartir el balón. Necesitamos jugar mejor en conjunto», recalcó el entrenador del Casademont, que acabó explicando su curiosa rotación de ayer: «Al final metes a algún jugador de minutos evitando percances y lesiones».