El golpe que sufrió Bell-Haynes en el hombro nada más comenzar el encuentro ante el Unicaja se ha quedado en un susto y el canadiense no tendrá problemas para viajar a Suecia con el resto de sus compañeros para disputar la fase previa de la Europe Cup, en la que los aragoneses se jugarán la posibilidad de participar en la fase de grupos del torneo internacional. Así lo confirmó el propio deportista en sus redes sociales. «El hombro está bien, gracias por los mensajes», publicó el base en su cuenta de Twitter.

Una preocupación menos para Fisac y para el Casademont, ya que las alarmas saltaron , cuando solo se llevaban disputados tan solo unos minutos en el Príncipe Felipe, Bell-Haynes tuvo que retirarse del duelo y no pudo volver a la cancha en todo el encuentro. El canadiense se incorporó tarde a la concentración de los aragoneses tras conquistar con su selección la medalla de bronce en el pasado Mundial, aunque eso no le ha impedido ser titular en los dos primeros encuentros ligueros y es un fijo en los esquemas del técnico segoviano.