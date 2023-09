Hace ya muchos días que el Casademont dejó de ser un equipo de la parte media de la tabla de la Liga femenina Endesa y está llamando para ser considerado, al menos, el cuarto equipo grande. La consecución de la Copa de la Reina de la pasada campaña fue el golpe de efecto definitivo para que el equipo que dirige Carlos Cantero sea considerado candidato a todo. Precisamente haber conquistado el torneo copero le dio la posibilidad a las aragonesas de poder optar este fin de semana al que sería el segundo título de su historia, la Supercopa de España, una competición a la que el Casademont va con la máxima ambición. «Le damos mucha importancia la Supercopa. Sabemos que la posibilidad está ahí y tenemos la calidad para optar al triunfo», aseguró Cantero en la previa.

El buen inicio liguero, con la contundente victoria ante el Girona, ha disparado el optimismo en el entorno del equipo, aunque el técnico quiso mostrarse cauto. «No hay euforia, siempre hemos tenido los pies en el suelo. Sabemos de la dificultad de los partidos. Tenemos una baja importante, hay que cuidar a las demás para que estén jugando en ese límite», reconoció Carlos Cantero. La ausencia a la que hizo referencia el entrenador madrileño es la de Petra Holesinska, que todavía no ha podido debutar con su nueva camiseta. «Esta semana ha empezado el trabajo de impacto en pista. Va bien, pero es una lesión para la que no tenemos una fecha exacta de vuelta. Los plazos se van cumpliendo, pero hay incertidumbre. El médico no me da una fecha exacta», subrayó.

El primer rival en la Supercopa será el Valencia Basket (el sábado a las 18.15 horas), un temible equipo pero al que Casademont ya ha conseguido derrotar en varias ocasiones. «Para ganar al Valencia hay que hacer muchas cosas bien, es un equipo con una exterior fuerte, interiores versátiles, equipo reboteador y que te exige en ataque apretando líneas de pase. Una de las claves es mantener la concentración y el contacto que nos permita ser más físicas que ellas», analizó un Cantero que, a pesar de asegurar de que cree que pueden tener opciones de llevarse el título, no quiso marcarse un objetivo concreto para la competición: «Hablamos de seguir siendo nosotras, creciendo y construyendo lo que es tamos haciendo. Ganar es una consecuencia de un trabajo bien hecho. Nuestro foco es hacerlo lo mejor que podamos».

Los rivales

Los que también ven con muchas opciones de triunfo al Casademont son los entrenadores de los rivales. Rubén Burgos, el técnico del Valencia, aseguró que «tras un proceso de crecimiento y de apuesta por club y la ciudad está instalado en los candidatos a todo. Tienen una plantilla compensada y han subido su potencial». «Creo que está en un punto de adaptación más alto por mantener un bloque amplio de la pasada temporada y tener automatismos ya hechos hace tiempo», apuntó Pepe Vázquez, entrenador del Salamanca.