Como un niño con zapatos nuevos, a pesar de sus 37 años, se presentó en sociedad Andrea Cinciarini como nuevo jugador del Casademont Zaragoza. Aunque, ciertamente, su verdadera presentación la hizo en el espectacular triunfo de su nuevo equipo ante Unicaja, en el que el base demostró que puede aportar mucho a al conjunto dirigido por Fisac. Pero este jueves fue el día elegido por el club para que el veterano jugador hablara por primera vez tras su llegada a la capital aragonesa. "Me siento genial. Muy buenas sensaciones, quiero agradecer al Casademont la oportunidad. Creo que puede ser un gran año", empezó el nuevo director de los aragoneses.

"Contra el Madrid no fue el mejor partido, pero ayer hicimos muchas cosas bien y el equipo todavía tiene que desarrollarse mucho", analizó un Cinciarini que alabó el ambiente que se vivió en el Príncipe Felipe en la victoria ante los andaluces: "La atmósfera fue increíble para ser un miércoles. Espero que sea así todos los partidos. Eso es muy importante para mí".

El base explicó por qué ha decidido dejar su país tras desarrollar toda su carrera en Italia. "Ha sido un verano raro, duro. Después de 17 años no encontraba la solución correcta. A veces hay que esperar la oportunidad correcta y creo que Zaragoza lo es", recalcó Cinciarini, que no cree que vaya a necesitar un periodo de adaptación. He jugado Euroliga, Eurocup, en la selección...tengo 37 años, pero dentro de mí todavía hay fuego. Quiero dejar mi nombre y mi juego en otro país y quería jugar en España. Tuve oportunidades más joven, pero dije que no. Ahora creo que es el momento.

La relación con Fisac

Cinciarini habló también de qué le están pareciendo los primeros días al lado de Porfirio Fisac. "La relación es muy buena con él, con todo el staff y con todos los jugadores. Creo que el base tiene que tener una relación con el entrenador porque debe ser su mano derecha. Ahora estamos conociéndonos, yo a él, él a mí y aprendiendo ambos. Fisac es un muy buen entrenador pero creo que también es una muy buena persona, que es más importante". El jugador volvió a hacer mención a la conexión con la grada y a su forma de juego: Es increíble. Los aficionados son muy calientes, yo juego con pasión y corazón. Lo van a ver. El baloncesto no es mi trabajo, es mi pasión. En cada partido trato de dar lo mejor de mí. Si tengo un mal día no es porque no lo esté intentando", subrayó.

La lesión de Bell-Haynes, al que hoy se le harán pruebas, va a obligar a Cinciarini a tener más responsabilidad y minutos a pesar de ser un recién llegado. "Creo que lo de Trae va a ser para pocos días. Pero me encuentro bien, tengo mucha experiencia para dosificarme. Los compañeros me están ayudando mucho. Ayer Santi y Jahil estuvieron espectaculares. Estoy listo para llevar el timón. Estoy a un 50% de mi forma física y de lo que puedo llegar a dar, pero me voy a dejar todo en la pista", explicó un Cinciarini que no quiso autodenominarse líder del equipo: "Yo no puedo decir eso, lo tienen que decidir los compañeros. Eso se tiene que demostrar cada día y en cada partido.

El nuevo base del Casademont acabó habalndo de los objetivos de los aragoneses. "Yo tengo los míos en la cabeza, pero no me suele gustar decirlos. La temporada perfecta es ganar muchos partidos. Espero que podamos construir algo bueno todos juntos, que cada uno entienda su rol. ¿Por qué no ir a la Copa del Rey? Es difícil, hay muchos buenos equipos, pero es una competición que he visto siempre por la televisión y me gusta mucho", acabó Cinciarini.