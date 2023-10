Se le está quedando cara de joker al Casademont Zaragoza de Porfirio Fisac por su capacidad de sorprender a propios y ajenos. Tras una inusitada pretemporada de la que pocas conclusiones pudo sacar el técnico segoviano, todavía más confuso ha sido el arranque del cuadro rojillo en la Liga ACB, en la que comenzó cayendo por 31 puntos ante el Real Madrid antes de doblegar, en el Príncipe Felipe, al campeón de la Copa del Rey con Cinciarini como único base tras la pronta lesión de Bell-Haynes.

Ambos, según el propio Fisac, estaban en duda para la doble cita en territorio sueco que determinará si el Casademont juega o no la FIBA Europe Cup esta temporada y que comienza este martes a las 19.00 con el encuentro de los rojillos ante el Pardubice. En cualquier caso, tanto el canadiense como el italiano han terminado viajando con el equipo. «Mi hombro está bien, gracias por los mensajes», escribía Bell-Haynes tras el choque ante el Unicaja. «Los dos bases son los dos más perjudicados. Cinciarini tiene una elongación de gemelo y está el problema en el hombro que tuvo Bell-Haynes, que es más difícil de poder incorporar», indicaba el pasado domingo el entrenador, sembrando la duda acerca de su presencia. Solo Emegano y Watt, finalmente, se perderán los dos partidos de previa de la Europe Cup.

El primero de estos dos compromisos de este sorpresivo Casademont comienza este martes en el Östersunds Sporthall de la ciudad homónima, situada a 500 kilómetros al norte de Estocolmo. Frente a los rojillos estará un Pardubice que ha comenzado la temporada en la NBL de la República Checa con pleno de tres victorias en tres partidos jugados. «Tiene jugadores muy anotadores, juega con muchos hombres pequeños y un jugador americano que corre bien el campo», analizaba Fisac al respecto antes de viajar a Suecia.

El americano al que se refiere es el base Bryce Alford, que, junto a su compatriota Joey Brunk y al croata Jure Skific, compone toda la representación extranjera de un club poco acostumbrado a jugar a nivel continental. Son los tres jugadores foráneos, precisamente, los líderes del Pardubice: Alford y Brunk han promediado 17 puntos cada uno en los tres choques de su equipo esta campaña y Skific se ha erigido como uno de los líderes en el rebote, con 8,3 por partido por los 11 de Brunk, los dos interiores más destacados del cuadro checo.

«Es un equipo difícil porque en el uno contra el uno son protagonistas y su juego es muy abierto. Esto nos va a obligar a que nuestros grandes sepan parar todo esto», expresaba Fisac. «Hay que saber adaptarse a todo esto», agregaba, matizando que no cree ser el mejor posicionado para quedar primero en su grupo. «Si alguien se cree favorito, que no viaje conmigo porque no es su sitio», afirmaba.

Del cuadro rojillo, por otro lado, puede esperarse cualquier cosa dado el arranque en la Liga de un equipo en el que varios miembros solamente llevan una o dos semanas, como es el caso de Cinciarini, Bell-Haynes o Gielo. Además, cabe tener en cuenta que ambos rivales son inéditos para un Casademont capaz de anular al Unicaja y también de conceder 33 puntos en el primer cuarto en el WiZink. Los aragoneses deberán jugar sus cartas a favor para avanzar a la fase final de una competición a la que fue invitado y para evitar el varapalo que supondría quedar fuera.

La hipotética clasificación dependerá en gran medida de la actitud de los jugadores, hasta ahora excelsa dados los infortunios del equipo aragonés en el arranque del curso. «El grupo tiene que crecer con las adversidades que hemos tenido y las que seguimos teniendo», explicaba Fisac el pasado domingo, en una declaración que resume a la perfección el momento del Casademont Zaragoza, que iniciará este martes su lucha por entrar a la FIBA Europe Cup ante el Pardubice.