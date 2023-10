Tras la derrota ante el Baxi Manresa y antes de medirse en Santiago de Compostela al Obradoiro, Porfirio Fisac ha manifestado sentirse con ganas de cara a los próximos compromisos del Casademont Zaragoza, aunque es consciente del trabajo que queda por delante dada la gran cantidad de posibles bajas que tiene el conjunto rojillo. «Sigo animado y nadie va a cambiar mi parte positiva porque soy así», ha explicado. «También soy un profesional y me gustaría que todos estuvieran bien, haber hecho bien la pretemporada y no tener que estar ajustando y preparando a un día de jugar un partido», ha matizado. «No es la mejor situación», ha espetado.

De cara a un nuevo duelo frente a un rival con sus mismas aspiraciones como es el Obradoiro, el segoviano deberá lidiar con las posibles ausencias en la línea exterior. «Vamos a intentar trabajar con Bell-Haynes, aunque la recuperación de su distensión en el hombro está costando más de lo normal», ha lamentado sobre uno de sus dos bases. Sobre Emegano, Fisac ha expresado que «reaccionó bastante bien en los cinco minutos en los que entró y esperemos que podamos meterle en la rotación de forma más o menos normal». «Smith sufrió mucho en el viaje de vuelta de Suecia, tuvo problemas importantes y se quedó muy debilitado y con molestias», ha indicado. «Poco a poco va recuperando el tono», ha agregado. La conclusión que obtiene el preparador es que deberá pedir a los suyos que disputen algunos minutos en Santiago, incluso si no están completamente recuperados, por la falta de efectivos en esa línea exterior. «Es momento de forzar un poco la máquina. Se lo he dicho a todos. Lo pasamos mal el día de Manresa con tres bajas y tuvimos que llamar a Emegano, que no había entrenado, y meterle», ha afirmado Fisac. «Intentaremos tener a los tres -Bell-Haynes, Emegano y Smith- en nuestro roster y después veremos la utilidad que tiene cada uno de ellos», ha añadido. En línea con las ausencias en los puestos exteriores, Fisac debe lidiar también con la situación física de sus hombres en el interior dada la vorágine de partidos con los que el Casademont ha empezado la campaña. «Okafor llega un poco justito porque es nuestro quinto partido en diez días. Estamos con demasiadas calculadoras, algo que estoy sufriendo bastante. Estoy sufriendo un poco por tener que pensar en cosas que no solamente son el propio partido», ha admitido. La suspensión de los partidos ante el Ness Ziona La decisión de la FIBA de suspender los encuentros que involucren a equipos israelíes afecta al Casademont, que debía jugar frente al Ironi Ness Ziona el 25 de octubre y el 15 de noviembre, y que verá descongestionado el calendario tras la cancelación de ambos choques. «Parece mentira que tengamos que decir esto, pero es cierto que, a nivel deportivo, tener una semana sin movernos me agrada. Evidentemente, las circunstancias por las que esto es debido es algo en lo que me rebelo 100% antiguerras y anticonflictos», ha manifestado Fisac. De otro modo, el entrenador cuenta con dos nuevos refuerzos en sus filas tras las llegadas de Yoanki Mencía y Mitchell Watt. Este último ya ha superado las pruebas médicas y se ha entrenado este martes con sus nuevos compañeros. «Mencía es una apuesta de cara al futuro y, como explicó Lamúa, nuestra idea es buscar cómo podemos cederle», ha argumentado. «Watt acaba de llegar a entrenar y veremos cómo está físicamente e iremos decidiendo. Viajaremos a Santiago con trece jugadores y tomaremos la decisión de quién juega», ha indicado Fisac.