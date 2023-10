El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfirio Fisac, ha señalado tras la derrota de su equipo contra el Baskonia en un partido con un final ajustado (80-85), que "perder siempre es perder", pero que le alegraba ver que su equipo no se había "rendido" a pesar de haber tenido una amplia diferencia en contra.

"Ha sido partido muy físico. Durante muchas partes ellos han sido mas contundentes, sobre todo en rebotes, pero cuando hemos mejorado los contactos hemos sido capaces de adaptarnos al tipo de partido y hemos resurgido para intentar ganar aunque al final no lo hemos podido conseguir", ha destacado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Con respecto al problema de los rebotes a los que hacía referencia, Fisac ha explicado que no es cuestión de un jugador ni de los pívots, porque todos tienen que ayudar. "Ha sido también el perfil de los rivales y no los hemos podido contener pero el rebote es una cuestión de todos y de condiciones que no tenemos todavía agarradas", ha lamentado.

A este respecto ha añadido que tienen que crecer como equipo y ha reiterado estar "contento por la actitud de no dejarse llevar". "Lo que hemos hecho es un síntoma de que tenemos un nivel y hay que llegar a él cuanto antes y mantenerlo el mayor tiempo posible. Es fundamental que no sólo pensemos en remontar, algo que se da en la Liga bastantes veces, sino en ganar desde el principio porque si no es así luego cuesta mucho remontar", ha resaltado.

Igualmente ha explicado que tiene jugadores que no están al cien por cien físicamente pero que a partir de ahora que empiezan doble competición tendrán que ser "más sólidos durante más tiempo y no tener lapsus en algunos momentos de partido" como ha ocurrido hasta ahora. Finalmente ha apuntado que cuando se pierde lo más importante es "que la moral no se resienta y que los jugadores entiendan que el equipo está creciendo".