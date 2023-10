«Juego con todo mi corazón y sacando el fuego que llevo dentro»

Hace poco más de un mes, dejó su Italia natal después de 17 años de carrera profesional en el baloncesto para unirse al Casademont Zaragoza. Tiene 37, pero afirma que «la edad es solo un número» y su energía sobre la pista le otorga toda la razón. Sonriente, Andrea Cinciarini atiende a este diario a la salida de uno de los entrenamientos de su equipo a unas horas de medirse al Joventut de Badalona en busca de sacudirse el polvo tras el difícil inicio de los de Porfirio Fisac, que pretenden escapar de la zona roja de la clasificación en la ACB.

¿Cómo se siente tras sus primeras semanas en Zaragoza?

Mejor cada día, aunque solo ha pasado un mes desde que llegué. Colectivamente, necesitamos una victoria porque ganar ayuda al equipo a ser mejor. Hemos empezado sin pretemporada porque muchos jugadores hemos llegado después y hemos tenido que adaptarnos jugando partidos y tratando de ganarlos. No es fácil. Sinceramente, hemos jugado malos partidos, especialmente contra el Granada y el Obradoiro. Contra el Baskonia, pudimos ganar y nos recuperamos después de perder por 17 puntos. Para mí, el problema está en conocernos unos a otros y en jugar juntos porque cuando llegan los momentos difíciles, jugamos más uno contra uno que cinco contra cinco. Hemos ido mejorando. Venimos de una semana sin partidos después de muchas sin hacerlo y estamos listos para hacer un gran partido frente el Joventut. En lo personal, me siento muy bien y cómodo con el equipo. No jugué mucho en el último encuentro, pero lo más importante para mí es hacerlo bien y dejar que el equipo juegue bien. Necesitaba esta semana para conocer mejor a mis compañeros y estar listo para el Joventut.

Llegó a cuatro días de empezar la temporada. ¿Había vivido una situación parecida en su carrera?

Esta es la primera vez porque, normalmente, he estado con el equipo desde el inicio. También es la primera ocasión en la que llegan jugadores después de que acabe la pretemporada. Especialmente para un base, es primordial saber cuándo un jugador necesita el balón o cómo hacérselo llegar, y esto lo descubres en los entrenamientos de la pretemporada, cuando tienes tiempo para conocer a tus compañeros y hablar con ellos. Ahora, ya no hay tiempo. Este mes, exceptuando el partido frente al Unicaja, en el que jugamos con orgullo y talante, hemos estado cinco o seis minutos bien y después otros diez mal contra otros equipos. Teníamos que mejorar en este aspecto y esta semana de entrenamientos nos lo ha permitido. Ahora, nos enfrentamos a un buen equipo como es el Joventut de Badalona, con jugadores muy experimentados, pero jugamos en nuestra casa y ante nuestros aficionados. Estoy seguro de que nos darán esa energía, pero también debemos producirla nosotros desde la defensa, jugando juntos y con buenas acciones con el balón. Llegamos en una gran forma a este encuentro.

A sus 37 años, ha demostrado ser un jugador enérgico al que le encanta conectar a la afición con el juego.

La edad es solo un número. Cuando juego, pongo todo mi corazón y saco el fuego que llevo dentro. Juego con todo lo que tengo. Para mí, el baloncesto es, antes de nada, felicidad. Tienes que disfrutar de jugar al baloncesto y pienso que la gente que viene a ver un partido tiene que estar involucrada. No me gusta jugar en un teatro donde la gente se quede quieta y aplauda de vez en cuando. Intento implicarles porque, por lo que he visto en mi carrera, estoy muy seguro de que todo jugador que tenga una buena conexión con la afición puede crear un ambiente que ayude a su equipo a ganar un partido. Íbamos 17 puntos abajo contra el Baskonia y nos pusimos uno por encima. Compartir esa energía entre los jugadores y la afición es muy importante. Sinceramente, siempre intento mantener mi inteligencia y lucidez en la pista, pero es primordial conservar la energía que llega desde fuera y producirla también desde dentro. Aquí podemos hacerlo y me gustaría compartir eso con toda la gente para que no seamos cinco contra cinco, sino muchísimos contra cinco.

¿Qué le parece su nueva afición?

Son buenos detectando si el equipo lucha o no, que es algo muy positivo. Solo hemos jugado dos partidos como locales y en ambos lo hemos hecho muy bien. Lo repito: pudimos haber ganado fácilmente al Baskonia, aunque acabó saliendo de otra forma. Pienso que, cuando llevas una camiseta, debes demostrar que cuidas esa camiseta y esa ciudad. Esa es mi visión personal y, cada vez que juego para un equipo, incluso viniendo a otro país desde Italia, doy el 100%. Lo daré por el Casademont y por los zaragozanos, para que estén orgullosos de la gente que se pone su camiseta. Siempre me gusta transmitir esa energía en casa porque sé que, si podemos construir algo grande entre todos, puede ser muy bueno para todo el mundo. Como visitante es diferente porque debemos crear esa energía entre los 15 jugadores que somos. Cuando viajamos, el equipo que juega en casa hace las cosas que nosotros hacemos al jugar como locales, así que tenemos que estar juntos y sacarlo adelante. Después, al jugar aquí, debemos de correr más, disfrutar más e involucrar a la grada.

Fuera de las pistas, ¿cómo está siendo su llegada? ¿Le gusta la ciudad?

Hemos jugado siete de los últimos nueve partidos como visitante, así que no he tenido casi tiempo para visitar Zaragoza (ríe). Puedo decir que España es un gran país para vivir, se parece mucho a Italia. La gente es agradable y se preocupan por ti. Mis compañeros son muy divertidos y buenos tipos. No he tenido oportunidad de pasar tiempo en la ciudad, pero jugamos varios partidos en Zaragoza a partir de ahora y podré salir a probar la comida española o conocer algo más la ciudad y el centro. Por el momento, me encanta.

Ha jugado toda su carrera en Italia. ¿Por qué eligió Zaragoza?

Cuando llegó este verano, me pasó algo que nunca me había ocurrido en los 17 años que llevo como profesional: no encontré la oferta o el equipo adecuado en Italia. Quería escoger la mejor oportunidad para mí. En el pasado, cuando tenía 26 años, tuve tres o cuatro ofertas para jugar fuera de mi país, pero tenía otro objetivo, que era jugar la Euroliga en Milán. Me fue bien porque estuve allí seis años, era el capitán y gané mucho. Volví a Reggio, comenzó este verano y pensé en esperar a que llegase algo bueno para mí. Cuando me llamó el Casademont Zaragoza para ofrecerme la oportunidad, la acepté inmediatamente. Jugué aquí en la FIBA Europe Cup hace dos años, pero no se trata de ese partido sino de venir a una Liga nueva como es la ACB, ser un extranjero en otro país. Es algo que puede ser positivo para mí en mis últimos años jugando al baloncesto. En un futuro, me gustaría ser entrenador y ya estoy sacándome las licencias, aprendiendo español y experimentando cómo se trabaja en otros países. Todo puede ayudarme. Quiero estar en la mejor Liga de Europa, que es esta, y creo que puedo hacerlo bien. Me gustaría probar esta experiencia y sacar mi mejor versión aquí.

Llegó tras la salida de uno de los líderes del equipo el pasado año como era Stefan Jovic. Con sus características, ¿siente que puede coger la batuta del equipo desde la base?

He jugado muchas veces contra él y es un fantástico jugador que aceptó una gran oportunidad de jugar en la Euroliga después de hacer un buen Mundial. Cuando me llamaron para ofrecerme esta oportunidad, dejé claro que no quiero ser Stefan Jovic, sino Andrea Cinciarini. En mi carrera he sido capaz de liderar, tanto estas dos últimas temporadas como también en Milán. Allí, tuve tres roles diferentes porque fui titular primero, un jugador de rotación después y jugué poco el último año. Era un referente incluso cuando apenas tenía minutos. Ser un líder son palabras mayores. Puedes sentir que lo eres, pero son tus compañeros los que lo decidirán. Este tipo de conexiones se crean en verano, pero no estaba aquí entonces. Necesito algo de tiempo para conocer profundamente a todos mis compañeros, saber cómo darles el balón, mejorar en este aspecto y estrechar la relación con el entrenador. Lleva tiempo, pero no estoy preocupado por convertirme en referente. Comparto los minutos con un jugador buenísimo como es Trae Bell-Haynes. Todo el mundo puede ser un líder en este equipo, pero lo más importante para un base es el respeto que le das a tu equipo y el respeto que este te devuelve. Debe existir una buena conexión.

Hablando de Bell-Haynes, ¿cómo es su relación con él?

Muy buena. Es un tío genial y estoy intentando conocerle bien. Es el tipo de jugador que puede mejorar mucho, más joven que yo y tiene muchos años por delante en los que puede llegar muy alto. Disfruto jugando con él en la pista y, aunque no coincidamos mucho, podemos jugar juntos. Cuando compartimos los minutos, hablamos mucho entre nosotros sobre el rival, cómo defender, atacar... Tenemos una relación que ayuda al equipo a mejorar, no una en la que discutimos sobre quién juega más o menos minutos. Nunca he sido así y, conociendo a Trae, tampoco lo es. Tengo mucha experiencia como para decir que es un tío genial.

Es el más veterano de la plantilla. ¿Puede actuar como un "profesor" con los más jóvenes?

Puedo ayudar mucho, por supuesto, porque he pasado por un montón de situaciones durante mi carrera. Esto sirve para ayudar a Lucas Langarita, que es un chico muy joven y con mucho talento que puede mejorar enormemente, o también a otros de 23, 24 o 25 años que tenemos en la plantilla y mostrarles cómo entrenar o jugar en una situación determinada, pero no me gusta la palabra "profesor" porque me pone un nivel por encima de mis compañeros y no busco eso. Quiero estar a la misma altura que ellos, usando mi experiencia para ayudarles a ser mejores.

Fisac avisó de que los dos próximos partidos de la ACB en casa definirán el objetivo del Casademont esta temporada. ¿Le dan la misma relevancia dentro del vestuario?

Me da esa sensación. Son dos partidos muy importantes que, para mí, son cuatro puntos. Deben ser cuatro puntos. No se trata de ganar o perder, como he dicho ahora, sino de demostrar que nos importa el Casademont porque, cuando eres local, tienes que dejar claro que estás jugando en tu casa, a tu ritmo y a tu baloncesto, y tu rival es el que te debe seguir. Esta semana de entrenamientos nos ha ayudado enormemente y, frente al Joventut, debemos demostrar que jugando juntos, en nuestro pabellón y a nuestro ritmo, podemos ganar partidos. No somos ese equipo que ha jugado tan mal en los últimos encuentros y tenemos que plasmarlo porque podemos hablar mucho, pero lo que nos determina es la pista. Ahí debemos mostrar que somos un buen equipo y que sabemos jugar.