Dejan Kravic continuará en el Casademont Zaragoza, al menos, dos meses más. Así lo ha comunicado este lunes Porfirio Fisac, antes del único entrenamiento del conjunto aragonés previo al viaje que emprenderá esta misma noche hacia Estonia para medirse el miércoles al Kalev en la tercera jornada (la segunda no se jugó ante el Ness Ziona) de la FIBA Europe Cup. El club aragonés tenía una opción de corte sobre el pívot que expiraba este 31 de octubre. Así, Fisac contará con 14 jugadores y tendrá que hacer convocatorias en las dos competiciones que disputa, teniendo en cuenta las exigencias de cupos y extranjeros de cada una de ellas.

"Cuando acabe el entrenamiento tomaré la decisión de quiénes viajan, sí os quiero informar de que Dejan tiene un contrato que se le ha ampliado por otro par de meses. Entonces de los tres pívots escogeré a dos y decidiré quiénes están más para este partido. Así lo iremos haciendo en los próximos tiempos sabiendo que tenemos una posibilidad en Europa de meter las tres plazas de extracomunitarios y en la ACB, no. Entonces en la ACB irán más un poco como pares, es decir, entra Gielo con Watt o con Mencía, e iré jugando un poco con eso este tiempo", ha explicado el preparador segoviano.

Tres son los jugadores más tocados, aunque todos ellos, los quince disponibles ahora mismo en la primera plantilla incluido Traoré, han realizado la sesión de esta mañana en el Príncipe Felipe. "Obi, Trae y Okafor son los tres que están entre algodones y decidiremos un poco cómo van. Ayer en el día de descanso estuvieron trabajando los tres en la recuperación, Trae con bastantes molestias pero contento por lo que ha pasado este fin de semana, que ha hecho historia en su carrera, y los otros pues trabajando muy paralelo para intentar estar cada día mejor. Sabemos que son recuperaciones a largo plazo", ha señalado Fisac

El partido

Fisac ha resaltado la dificultad que espera encontrarse en Estonia "porque es un equipo con mucha intensidad, que acaba de fichar un americano nuevo, que tienen un base ucraniano que tiene muy buen ritmo, que puede anotar, tirar de tres, luego un americano, Mathis, que tiene una capacidad reboteadora importante. Son un equipo con mucha intensidad, con mucha energía. Por lo tanto será un partido complicado en el que tendremos que estar muy alerta en una cosa que no estamos haciendo a veces bien como es nuestro balance defensivo", ha indicado.

El entrenador del Casademont da máxima importancia al duelo del miércoles. "Para nosotros es básico este partido de Europa porque significaría dar un paso hacia adelante a la hora de pelear por todo en el grupo. Cualquier victoria fuera de casa significa jugar para quedar en los puesto altos y esto es una de las cosas que queremos conseguir", apunta. Más aún cuando están todavía en el aire los dos encuentros frente al Ness Ziona israelí, con todas las opciones abiertas: de suspensión, de jugarse en otro país (Chipre) o de jugarse ambos en Zaragoza.

"Es una historia social que estamos todos en lo mismo, las últimas noticias que tenemos es que probablemente vayan a jugar en otro país pero no hay nada concreto ni definido. De momento para cada partido es vital cualquier victoria que podamos conseguir fuera de casa significaría que nos lo jugaremos todo en nuestro campo y yo prefiero jugármelo todo en el Príncipe Felipe que en cualquier otro sitio, sin ninguna duda", ha explicado Fisac.

El preparador del conjunto aragonés ha vuelto a destacar, como ya hiciera tras la victoria ante el Joventut, la actitud de sus jugadores. "Os prometo que el problema no es una actitud a la hora de trabajar sino una deuda de trabajo. El grupo necesita conjuntarse, trabajar, echar horas. No entiendo que una parte importante, la parte grupal, exista si no hay trabajo colectivo. Tenemos esa deuda, gente que ha llegado tarde como Watt, gente que tiene problemas físicos aunque luego se hacen MVP... El grupo es que no puedo más que hablar bien de ellos porque la actitud es buena, les falta trabajo", ha insistido.

En ese aspecto, ha señaldo lo bien que le ha sentado a su equipo haber tenido una semana completa para trabajar y preparar el partido del pasado sábado. "Esto es una máquina que tiene que moverse y desarrollarse y tiene que trabajar en conjunto. Ese trabajo conjunto la semana pasada nos vino bien pero, de verdad, paciencia con los chicos porque la actitud es buena, el trabajo es bueno, pero tienen todavía muchas cosas que mejorar como grupo", ha dicho. Ahora toca otra semana corta con el largo viaje a Estonia incluido, lo que implica un trabajo diferente. "Muchas cosas de vídeo, de trabajo paralelo, con mucha importancia para la parte del staff, la parte mental de ellos que tienen que aprender viendo más que aprender corriendo", ha concluido Fisac.