Porfirio Fisac ha lamentado este viernes que su Casademont Zaragoza esté siempre pendiente de las lesiones que azotan a los suyos en este inicio de Liga en la ACB y la FIBA Europe Cup. «Este grupo puede jugar muy buen baloncesto, pero está siempre adaptándose y parcheando. No tengo nunca la sensación de estar preparando al equipo para un período largo de tiempo, sino de estar tapando agujeros», ha explicado. «Siempre tengo algo roto», ha incidido.

Los suyos viajarán a territorio valenciano para medirse en la Fonteta al Valencia Basket este domingo a las 17.00. «Es un partido físico y de máximo nivel táctico por el rival al que nos enfrentamos y de enorme dificultad porque estamos demostrando este año que jugar fuera de casa implica casi una derrota», ha argumentado. «Debemos jugar un partido de máximo nivel y perfección en porcentajes y defensa. Si no, las opciones son pocas», ha indicado.

El cuadro valenciano atraviesa un momento difícil, ya que perdió este jueves en Berlín en la Euroliga y acumula así dos derrotas consecutivas junto a la obtenida en su anterior compromiso en Badalona frente al Joventut. «Debemos saber igualar el nivel físico que ellos imponen. En la parte interior, juegan al máximo nivel en todos los sentidos. Van muy bien al rebote ofensivo, corren muy bien el campo y usan mucho los contactos, algo que a nosotros nos suele hacer daño», ha asegurado Fisac. «Tenemos que ver cómo sujetamos esa zona interior», ha agregado.

Sin Emegano y con Bell-Haynes en duda

De cara a obtener el que sería su primer triunfo como visitante de la temporada en la ACB, el técnico no podrá contar con Obi Emegano y, posiblemente, tampoco con Trae Bell-Haynes para afrontar el difícil compromiso en Valencia. «Emegano es seguro que no estará. Tiene una pequeña rotura en la fascia y veremos el tiempo que se puede alargar. Se tirará algunas semanas fuera», ha confirmado el segoviano. «Veremos si podemos incorporar a Bell-Haynes y a Okafor. Veo más difícil que Trae esté, pero creo que Jahlil sí que podrá llegar», ha expuesto.

Las lesiones están complicando el arranque de campaña de un Casademont Zaragoza que siempre está pendiente del estado físico de alguno de sus jugadores. «Nos está costando. No acabo de tener la fortuna de trabajar con todos mis jugadores todos los días. Apenas hemos hecho tres sesiones con todo el grupo. Entre unas cosas y otras, por las lesiones y percances, lamento muchísimo no tener a todos porque me gustaría hacerlo», ha reflexionado Fisac.