El entrenador del Casademont Zaragoza, Porfi Fisac, aseguró que fue su mal porcentaje de tiros libres y de triples el que facilitó el triunfo de su rival en La Fonteta. «Es un partido que hemos jugado muy bien desde le principio, hemos controlado el ritmo todo el partido pero ellos han subido la intensidad defensiva en la segunda parte y creo que con nuestros porcentaje de tiros libres y de tiros de tres les hemos dado todas las opciones para que nos ganaran», señaló en la sala de prensa.

Sobre la acción de cuatro tiros libres y posesión que podía haberle dado la vuelta al partido, señaló que fue importante pero no más que sus porcentajes. «Es un momento importante pero al final es un porcentaje de tiros libres y de triples. Hemos metido tres triples en la segunda parte y dos han sido de nuestros pívots. No hemos estado acertados».

Fisac no quiso excusarse en las bajas. «Bajas tenemos todos, todo el mundo acusa las bajas. Es algo que viene arrastrándose cuando hay campeonatos en verano. No creo que sean excesivos los calendarios pero creo que es excesivo que el jugador no tenga tiempo para parar en verano», reflexionó.

Cuestionado sobre la ausencia de Lucas Langarita en la segunda parte, señaló que «es un fallo del entrenador». Repreguntado sobre si está trabajando en la conversión del zaragozano al puesto de uno, se extendió más en la respuesta. «Me ha gustado más esa pregunta, esa la respondo bien. Lucas es un chaval en crecimiento. Tiene cosas muy buenas y cosas que necesita mejorar. Creemos que poder asumir más protagonismo o poder asumir más el balón en el puesto de uno le hará ser un gran dos en el futuro. No sabemos cuál es su futuro pero lo que estamos trabajando es su presente. Lo usamos en esto para que su toma de decisión sea mayor aunque se equivoque y tenga mayor condiciones en todo eso. Por eso ahora mismo no lo hemos querido utilizar en la segunda parte porque entendíamos que era una situación más de toma de decisiones que no de solo anotar puntos», finalizó Fisac.