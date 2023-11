El Casademont Zaragoza cierra este martes la fase de grupos de la FIBA Europe Cup con un partido al que llega con los deberes hechos. Clasificado ya como primero de grupo, el equipo aragonés recibe al Kalev/Cramo estonio (20.00 horas), que necesita ganar para tener opciones de pasar como uno de los mejores segundos. Si no lo hace, le dejaría esa oportunidad al Brindisi, aunque ambos quedarían con un solo triunfo.

Para el Casademont es un partido tranquilo en cuanto que no llega obligado por la necesidad de clasificarse, pero se pone delante de su público y eso siempre debe de ser aliciente suficiente como para buscar el triunfo y hacer pasar un buen rato a sus seguidores. Además, el equipo cuenta sus partidos en Europa por victorias, así que defiende su condición de invicto mientras está pendiente de cómo se resuelven el resto de grupos para conocer a sus rivales en la segunda fase, que empieza el 6 de diciembre. El Casademont ya sabe que irá al grupo M y que uno de sus rivales será el Oporto luso o el Manisa turco, quien termine primero en el grupo E, y, además, el mejor segundo y el cuarto mejor segundo de los diez grupos de esta fase.

El conjunto de Porfirio Fisac ya se impuso en su visita a Estonia por 72-78, no sin sufrimiento, aunque no tendrá enfrente al mismo equipo. El Kalev/Cramo acaba de perder a su base titular, el ucraniano Oleksandr Kovliar, que reforzará al Obradoiro en la Liga Endesa. Es una baja sensible, como pudo comprobar el Casademont en la ida, ya que es el jugador que más minutos acumulaba, 31 por partido, el que más anotaba, 16,3 puntos de media, el mejor asistente con 6,7 de promedio y el más valorado con 16,3 créditos por partido. Para sustituirle, el club se ha hecho con los servicios del base estadounidense Marreon Jackson, de 25 años y 182 cm de altura.

Tras su experiencia universitaria y un tiempo en el segundo equipo del Fenerbahce, Jackson comenzó la temporada con el CSO Voluntari de Rumanía, aunque no pudo jugar partidos oficiales por una lesión de la que ya se ha recuperado. El base se unió a su nuevo equipo el pasado jueves y estará este martes en Zaragoza, donde podrá debutar con su nuevo equipo en partido oficial. El Kalev/Cramo apurará hoy sus opciones de clasificación en la FIBA Europe Cup, mientras que en la Liga estonia se mantiene con paso firme. Es líder en solitario con ocho triunfos en los ocho partidos disputados hasta la fecha.