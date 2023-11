Como tantas otras veces esta temporada, Porfirio Fisac comenzó relatando el parte de guerra del equipo. "Ayer estuvimos hablando con Borisa y a primeros del mes que viene vendrá para ver en qué estado se encuentra", comenzó explicando. "Con Santi estamos en si es un grado II o grado III pero tengo mucha confianza en el cuerpo médico, en mis fisios, en Isaac el preparador físico y estoy convencido de que los plazos van a ser más cortos de lo que parece", continuó. Y terminó con Sulejmanovic: "No ha entrenado con el grupo todavía y veo difícil que pueda incorporarse y estar para el partido".

Aunque hay otro nombre propio que protagoniza la actualidad del equipo, el de Jahlil Okafor, con una importante oferta desde la Liga china que va a poner fin a su estancia en Zaragoza más pronto que tarde. "Es jugador de este equipo a todos los efectos y va a jugar el domingo. A partir de ahí no puedo decir más", señaló Fisac.

En cualquier caso, el equipo debe adaptarse a las circunstancias una vez más y sobrevivir con las bajas. "A lo largo de este año, el grupo está sufriendo muchos percances y situaciones que no están ayudando a que seamos un grupo compacto con una idea y filosofía de juego. Santi era el buque insignia que teníamos en esto y supone un peaje. Este peaje hay dos maneras de enfrentarlo, no queremos nadie cobarde ni que no sea valiente y tenga la ilusión de crecer. El que se rinda yo no me siento a gusto con él. Todos tenemos que crecer porque no podemos rendirnos. Crecer cada uno para superar las dificultades", insistió el técnico segoviano.

Y es que el Casademont afronta este domingo en Lugo un partido "de máxima importancia" porque solo acumula tres victorias y se mide a un rival directo como el Breogán. "Estamos metidos en una parte igualada y tenemos que tomarnos este partido como lo que es, un partido que nos puede ayudar a crecer y estar cómodos en la competición. Va a ser un partido complicado donde el físico va a marcar la alternancia que podemos tener. Es una cancha donde el público se siente feliz con su equipo, es uno de los sitos bonitos para jugar al baloncesto y donde se siente unión entre afición y equipo, es un partido de máxima importancia para ambos equipos", explicó Fisac.

Para el duelo contará ya con su última incorporación, Thad McFadden, del que espera que pueda aportar su experiencia. "Como si llevara tres meses, no hay gente nueva, que no se ha adaptado. Tenemos una sola filosofía, no importa lo que ha pasado detrás, solo lo que hay por delante. Vamos a tener momentos de falta de coordinación, vamos a fallar, pero da igual, si queremos llegar hay que dar los pasos de dos en dos y no de uno en uno", indicó el entrenador.