Listo, preparado y con ganas de competir y ganar. Así ha llegado Thad McFadden al Casademont Zaragoza, dispuesto a debutar el domingo frente al Breogán pese a recibir un golpe en el último partido que disputó con el UCAM Murcia. "Todo está perfecto, me siento bien. Si el entrenador lo quiere estoy listo para jugar este domingo", ha asegurado en su presentación.

El norteamericano ha explicado que los primeros contactos con el Casademont Zaragoza se produjeron ya en verano, pero que no fue hasta hace dos semanas cuando estos se intensificaron y comenzó a fraguarse su fichaje. McFadden había perdido protagonismo en el Murcia de Sito Alonso pero no llega a Zaragoza con un objetivo de minutos de juego. "Me gusta competir. No solo pienso en el número de minutos, me da lo mismo jugar 10, 20, 30 o 40 minutos, pienso en ganar. Amo jugar los partidos y esa es una de las razones para venir aquí", ha señalado.

McFadden está hablando mucho con Porfirio Fisac. Cree que es lo que le corresponde como jugador recién llegado que quiere aportar el máximo al equipo. "Hablamos mucho, soy nuevo y tengo que hablar con él, estamos teniendo grandes conversaciones", ha apuntado. Con sus compañeros es más fácil. "Veo un muy buen grupo. Conocía a los jugadores de haber jugado con ellos en Europa. Para mí es fácil generar la conexión con el vestuario y el entrenador. Con este vestuario vamos a competir y las victorias van a llegar", dice seguro.

Como uno de los más veteranos del equipo, cree que su rol es "enseñar a jugadores jóvenes como puede ser Mark Smith que la ACB es de las competiciones más complicadas. Creo que puedo aportar mi experiencia tanto dentro como fuera de la pista", valora. Además, está deseando ponerse delante de los aficionados. "Los fans son fantásticos. Siempre recuerdo Zaragoza como una de las pistas más complicadas para jugar. Aquí se ha ganado hace poco al Madrid, al Barcelona, así que tengo muchas ganas de jugar contra ellos", argumenta. Eso tendrá que esperar porque el domingo el Casademont juega en Lugo.