«Tendremos pocas opciones de ganar si no somos capaces de comprender la importancia que tiene el partido para ellos, igual que para nosotros», ha expresado este viernes Porfirio Fisac, el entrenador de un Casademont Zaragoza que juega este domingo a las 12.30 en Palencia un duelo clave en el que puede dar un paso adelante de cara a lograr el objetivo. «Nos estamos jugando no descender y no estar abajo. Todos tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, no hay nada que hacer en este partido», ha matizado Fisac.

El Zunder Palencia, rival de los rojillos en esta próxima jornada, relevó a su técnico esta semana, por lo que Luis Guil debutará en el banquillo palentino en el encuentro frente a los aragoneses. «El cambio de entrenador condicionará que su grada, que es espectacular y que siempre está apoyándoles, va a estar más todavía encima de ellos», ha expuesto el segoviano. «Debemos saber que nos enfrentamos a un enemigo que está herido y que va a tener que dar el 200%», ha indicado. «Tienen un gran feeling con su afición. Es cierto que han perdido muchos partidos, pero también muchos de ellos los han podido ganar», ha continuado explicando Fisac sobre su próximo rival. «Es un equipo que está bien configurado y que no ha tenido fortuna con los resultados», ha dicho. «Es gente a la que aprecio y admiro. Les ha costado mucho esfuerzo estar donde están. Es admirable», ha manifestado. El Casademont se desplazará a territorio palentino con las mismas bajas que en el anterior encuentro, las de Santi Yusta y Emir Sulejmanovic. «En ambos casos, el progreso es bueno y la evolución va bien. Estamos esperando para ver cuándo podemos incorporarles al grupo. De momento, ninguno de los dos puede trabajar con nosotros y no sé para cuándo podremos tenerlos», ha confirmado Fisac. Sin embargo, el entrenador del cuadro zaragozano ha abierto la puerta a la posible inclusión de uno de ellos en su convocatoria para viajar a Castilla y León. «Vamos a intentarlo con los dos, aunque creo que no va a llegar ninguno. Sulejmanovic no acaba de tirar bien», ha afirmado. «Si alguien tiene posibilidades, creo que es Santi», ha añadido. El conjunto rojillo pretende finalizar esta jornada con una nueva victoria, ya necesaria, lejos del Príncipe Felipe. «No estamos jugando 40 minutos al mismo nivel al que lo hacemos en casa. Aquí, somos más ordenados y más fuertes durante todo el partido sin tener altibajos», ha argumentado Fisac. «Fuera de casa, tenemos demasiados altibajos y eso no nos está permitiendo ganar. Debemos de seguir trabajando para ser mejores en ese aspecto», ha indicado el preparador del Casademont.