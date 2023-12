La satisfacción por el deber cumplido y la extraordinaria temporada del Casademont Zaragoza le permiten acudir este miércoles (16.00 horas) a Turquía sin más presión de la necesaria. El equipo aragonés afronta la visita al todopoderoso Fenerbahce con la firme intención de "disfrutar" y, si es posible, dar una nueva campanada en una pista prácticamente inexpugnable. Así, al menos, lo entiende Carlos Cantero, entrenador del equipo aragonés, que tiene claro que el Casademont no será presa fácil para las turcas. "Es uno de los partidos que, en principio, afrontas sabiendo que si hay que perder uno, que sea este al ser ante un rival tan poderoso y con un largo viaje por delante. pero nuestro estado de ánimo es muy bueno y eso nos permite no tener presión y tratar de disfrutar".

Así que el triunfo en tierras otomanas no es una quimera. Porque el Casademont, que ya tuvo contra las cuerdas al Fenerbahce en el encuentro disputado en el Príncipe Felipe, ya ha demostrado de lo que es capaz. "A ver si llegamos con vida al último cuarto y ahí puede pasar cualquier cosa", advierte el madrileño, que se congratula de poder contar con todas sus jugadoras, incluida Gervasini, que no pudo acabar el encuentro ante el Perfumerías Avenida como consecuencia de una lesión de tobillo. "Hemos cambiado el entrenamiento para ser más conservadores y tratar de que todas lleguen en condiciones", subraya Cantero, al que no se le pasa por la cabeza considerar el duelo una misión imposible. "No hay que tirarlo por ser el Fenerbahce y fuera de casa. Queremos competirlo y, por qué no, añadir otra victoria a nuestro casillero".