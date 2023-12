Las pérdidas, el rebote y una mejor lectura de las situaciones finales fueron claves para que el Morabanc Andorra cortara la racha del Casademont Zaragoza a juicio de Porfirio Fisac. «Ha sido un partido muy cerrado donde, sobre todo nuestro mal movimiento de balón, nuestro número de pérdidas, nuestra falta en ese rebote o ese buen trabajo que han tenido ellos en la zona y en rebote ofensivo con un partido tan cerrado, con tanta dificultad para anotar, ha hecho que se llevaran el partido cuando en los momentos decisivos ellos han estado más acertados que nosotros», resumió el técnico.

El preparador segoviano explicó también las últimas acciones que marcaron el resultado, la antideportiva señalada a Bell-Haynes y la pérdida en el saque lateral cuando restaban 15 segundos y el equipo perdía por tres puntos. «La falta antideportiva creo que está bien pitada. Creo que anteriormente le tenían que haber pitado alguna falta en ese sentido de esa entrada pero al final es una falta bien pitada. El partidazo de Bell-Haynes está ahí, es el que nos ha mantenido en el partido en todo momento. Y luego en el saque de banda no lo hemos ejecutado bien y se lo hemos regalado a ellos en lugar de la opción clara que teníamos para Santi y de ahí la salida de Thad. El número de pérdidas no es solo por esa, son las catorce que ha habido anteriormente. Ahí es donde creo que hemos estado fuera del partido», insistió.

Para Fisac, el Andorra leyó mejor el partido, sobre todo en su tramo decisivo. «Hoy no hemos ejecutado bien esta disciplina que normalmente tenemos, no hemos estado acertados en ese momento que podíamos habernos enganchado al partido. Esta es nuestra Liga y por eso sigo diciendo que ganar en la ACB siempre es complicado. Ellos han estado mejor sabiendo qué tipo de partido estábamos jugando, sin tanto acierto, en el que era muy importante ejecutar bien los bloqueos, cerrar bien los rebotes, y estos dos aspectos no los hemos tenido bien», señaló.

El Casademont está condicionado por sus la plantilla de que dispone, con un solo base en la actualidad. «Sabemos las dificultades que tenemos en la rotación o cuando nuestros jugadores clave no están bien , estamos muy delimitados. Es cierto que no somos un equipo excesivamente contundente ni agresivo y nos cuesta mucho cuando vamos rotando con otros jugadores que tienen un perfil diferente al que normalmente tenemos en pista. Pero es verdad que no hemos estado con esa energía, con esa fortaleza. Yo lo achacaría más a que no hemos sabido leer su partido ante su línea defensiva, ante su muestra de esfuerzo defensivo, jugar con más calma y ejecutar mejor algunas cosas que queríamos jugar. Abusábamos en exceso del bote y esto conllevaba que su defensa cada vez iba creciendo más», indicó.