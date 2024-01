Después de un inolvidable año 2023, que quedará para siempre en la memoria del deporte aragonés gracias a la conquista de la Copa de la Reina en un pabellón Príncipe Felipe abarrotado y a la extraordinaria implantación social del proyecto, el Casademont Zaragoza regresa a la Liga Femenina este miércoles a partir de las 20.00 horas ante el Duran Maquinaria Ensino de Lugo. El equipo de Carlos Cantero ocupa ahora mismo la segunda posición con doce triunfos y dos derrotas, el mismo balance que el líder, el Valencia, que es el vigente campeón de la competición.

El Ensino es noveno con siete victorias y siete derrotas y en sus filas milita Imane Tate, jugadora que formó parte del Casademont la temporada pasada con la eclosión del equipo. El reto para el conjunto aragonés es no pagar el pequeño parón por las fiestas (venció el día 30 en Barcelona) y empezar 2024 con el mismo ritmo triunfal que 2023. Helena Oma continuará siendo baja después de haber sido operada de una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Las palabras de Cantero

El equipo ha alcanzado un tono magnífico a lo largo de estos primeros meses de competición, ante en la Liga como en la Euroliga, donde tiene serias opciones de clasificarse para los cuartos de final. El Ensino no es un rival fácil, ya que ha ganado cuatro de los siete encuentros que ha disputado como visitante. Además, se está jugando con el Gernika y el Ferrol una de las dos plazas que quedan vacantes para la Copa de la Reina.

Cantero: «Nuestro objetivo es ganar e ir partido a partido, no nos paramos a pensar en qué pueden hacer los demás. Estamos centrados en lo nuestro porque lo otro te puede despistar del objetivo a largo plazo"

Carlos Cantero, entrenador local, diseccionó este martes el encuentro. «Nuestro objetivo es ganar e ir partido a partido, no nos paramos a pensar en qué pueden hacer los demás. Estamos centrados en lo nuestro porque lo otro te puede despistar del objetivo a largo plazo. Intento recordárselo al grupo para que no perdamos la concentración», afirmó el preparador en la previa del encuentro ante un equipo del que fue entrenador. «La verdad es que me hace mucha ilusión jugar contra un club donde he estado, donde me trataron bien y donde estuve muy a gusto. Siempre he dicho que yo de allí no me quería ir pero en el deporte las historias son así y a veces los cambios son para mejor», resaltó.

Cantero dijo que el Ensino no es un equipo al que le afecte mucho el factor campo: «Ante ellas hay que trabajar cada partido para sacarlo y llegados a este punto si están peleando por entrar en la Copa es que están firmando una buena temporada. Han tenido sus altibajos, pero al final han demostrado ser un equipo sólido».

Al entrenador del Casademont le preocupan «las cosas que siempre nos han hecho daño ante ellas. Es un equipo que plantea diferentes cambios en defensa y eso te lleva a un juego caótico y desordenado donde ellas se mueven muy bien», finalizó.