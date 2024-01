Porfirio Fisac, entrenador del Casademont Zaragoza, dijo este sábado que siente "un gran orgullo" por sus jugadores tras la victoria (81-74) sobre el Girona.

"Estoy orgulloso del equipo que entreno. No sé cómo acabaremos pero tengo claro que no puedo mas que admirar a los jugadores. A veces jugamos mejor o peor pero no se han entregado nunca en todo lo que llevamos de temporada, y eso, con todo lo que está pasando con las lesiones. Siguen luchado hasta el final", resaltó en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Asimismo, destacó el hecho de haber terminado la primera vuelta de la competición con ocho victorias, algo que considera "un premio a la calidad y al talento, aunque más al tesón por actitud porque las dificultades" por las que están atravesando "cada vez son mayores y más complicadas".

A este respecto, lamentó la lesión de Rati Andronikashvili, que debutaba con el equipo, y también la de Lucas Langarita.

Explicó que el georgiano sufre una lesión de rodilla y que se había marchado directamente al hospital para ser sometido a pruebas médicas que tendrá que repetir cuando baje la inflamación, en unas 48 horas. "Me ha mirado cuando estaba en el suelo con unos ojos que casi se me saltan las lágrimas", comentó.

Sobre Langarita, dijo que sufrió un pisotón y que se había producido un esguince, pero que no se sabe la gravedad.

Precisamente por el tema de las lesiones el equipo ha utilizado ya 17 de las 20 fichas que se pueden tener como máximo en una temporada, algo que a Fisac le preocupa "totalmente".

"Lo peor es que ninguno de los cambios queríamos hacerlo porque cuando la gente no rinde te sientes obligado a cambiar, pero ahora es por lesiones y estamos con 17 y nos quedan tres fichas por lo que no podemos equivocarnos", advirtió.

Fisac desveló que tenía un reto con sus jugadores para el final de la primera vuelta, que era "ser el mejor de los siete de abajo", y que por ello era su día más feliz desde que empezó la temporada.