Que no hay gloria sin sufrimiento puede atestiguarlo el Casademont Zaragoza, que puso su corazón y el de toda su afición a prueba con una de las victorias más sufridas de la temporada ante el Asvel francés (60-63) en el pabellón Siglo XXI. Tras una primorosa primera parte en la que logró quince puntos de diferencia tuvo que sudar y sufrir hasta el último segundo por un tremendo apagón ofensivo en la segunda. Victoria agónica pero victoria, al fin y al cabo, que no solo le acerca a los cruces de la Euroliga, quién lo iba a decir, sino que también le permite soñar con el segundo puesto del grupo tras la derrota del DVTKen Polonia (56-37).

El exilio no confundió al Casademont Zaragoza, que salió muy concentrado desde el inicio y castigando rápido los errores de su rival. El equipo cogió confianza consiguiendo puntos cerca de la canasta, con una Diallo extra motivada desde el inicio, y capturando los rebotes defensivos que resultaban de los erráticos lanzamientos franceses. El Asvel no encontró el acierto en el ataque posicional y el partido cogió velocidad porque ambos equipos estaban más cómodos y acertados corriendo. El Casademont logró marcharse a los diez puntos de ventaja ya en el primer parcial (15-5) aunque el conjunto galo consiguió recortar al final del cuarto (19-14).

Cuatro triples, tres de ellos consecutivos, dos de Holesinska y otros tantos de Vega Gimeno, espolearon al Casademont Zaragoza en el segundo cuarto, en el que ofreció de nuevo su mejor versión, esa con la que pasa por encima del que tenga enfrente se llame como se llame sin que el rival se dé cuenta de cómo le han dejado KO. Con buenas manos en defensa, acierto desde la línea de tres y ataques rápidos y certeros tras rebote o robo, el conjunto local se marchó hasta los quince puntos de diferencia (41-26, min. 18) y amenazó con romper ahí mismo el partido pese a que enfrente estaba una de las mejores plantillas del continente. El descanso llegó en el mejor momento para las aragonesas (47-33). La afición despidió en pie a su equipo.

El descanso sentó mucho mejor al Asvel, que se rearmó sobre todo en defensa y metió al Casademont en un túnel muy oscuro del que le costó salir. El conjunto francés falló más de lo necesario teniendo en cuenta que debía remontar 15 puntos, pero es que el conjunto de Carlos Cantero entró en un bloqueo absoluto que le impidió anotar durante minutos y minutos. Solo hizo seis puntos en el parcial y cuatro de ellos llegaron desde el tiro libre, a pesar de que desde ahí también falló demasiado el Casademont. Solo anotó una canasta en diez minutos de juego. Y, sin embargo, aunque el Asvel se puso a tres (49-46), el Casademont salvó el cuarto y llegó al parcial definitivo con ventaja (53-48) pero con el susto en el cuerpo.

Susto que no se marchó hasta el final porque el equipo siguió fallando y fallando en ataque desde todas las distancias, tiros fáciles y difíciles, acciones precipitadas y acciones bien jugadas. No había manera de que el Casademont enganchara dos o tres buenos ataques que restauraran su confianza. El Asvel no tuvo mucha mejor puntería y falló dos oportunidades para empatar en los dos últimos minutos. Llegó a ponerse a uno (59-58) errando el segundo tiro libre pero apareció Fiebich en el poste bajo para salvar a su equipo en un final de infarto.