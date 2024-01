La situación en la que se encuentra el Casademont Zaragoza, en un momento decisivo de la temporada, no es ni mucho menos la ideal. Un mal comienzo en Liga todavía tiene al equipo pendiente a lo que ocurre en la parte baja, aunque una buena racha en un mes de diciembre casi perfecto, permitió a los de Porfirio coger aire e incluso rozar la clasificación a la Copa del Rey. En Europa, por el contrario, el equipo marcha segundo de grupo y con la victoria el pasado miércoles en Turquía tiene a tiro de piedra el pase a playoff.

En esta encrucijada, los rojillos visitan este sábado la pista del Joventut, un equipo con dos rachas muy distintas, con tres derrotas seguidas en la Liga Endesa pero brillando en la Eurocup, donde llevan seis victoria seguidas. El conjunto catalán vivió un calvario con las lesiones a principio de temporada, pero con piezas claves como Feliz, que no pudo jugar en el Príncipe Felipe, y algunos refuerzos de invierno, el Joventut es un equipo distinto al de la primera vuelta.

Este mercado está siendo un dolor de muelas para el Casademont, con apenas incorporaciones y una serie de lesiones como la de Smith o Rati que mete aún más presión a una plantilla que se queda corta: “Estamos jodidos porque estamos intentando incorporar algún jugador y de momento no está saliendo ninguna de las primeras opciones que tenemos, entonces hay que seguir buscando otras, aunque a lo mejor no lleguemos a lo que todos nos gustaría. De momento no hay nada que, a bote pronto, os pueda decir sobre si podemos incorporar a alguien de la primera lista que hemos tenido", dijo este viernes Porfirio. El técnico segoviano se mostró preocupado por la situación actual de un equipo falto de hombres en algunas posiciones: "Ahora mismo somos un equipo con una serie de carencias, sabemos que tenemos un mes muy difícil en cuanto a este roster por mucho que podamos llegar a incorporar a alguien, pero en dónde más carencias tenemos es en el talento”.

El conjunto rojillo todavía acumula una serie de baja que le están lastrando mucho, las más recientes las de Smith o Rati a la que se sumó la de Lucas Langarita, y se está haciendo lo imposible para que regresen cuanto antes: "Tenemos las mismas bajas de la semana pasada. Hay periodos como los de Smith y Rati, que son difíciles de acortar. Al que si intentamos acortarle al máximo posible si recuperación, por las carencias que tenemos, es a Lucas, para ver si somos capaces de que pueda llegar al partido de mañana. Será difícil pero lo vamos a intentar”, explicó el técnico del Casademont. También actualizó la situación de Borisa, quien trabaja en su país, con mucha precaución, en el proceso de recuperar la funcionalidad de su único riñón.

El Joventut juega este sábado delante de su gente y con la motivación de dar la vuelta a una racha muy mala en Liga. Además, los de Carlos Durán vienen de la sexta victoria consecutiva en Eurocup, por lo que llegarán con inercia al choque frente al Casademont, y más aún siendo rivales directos en la tabla liguera. El equipo aragonés tendrá presente el resultado del partido de ida, en el que arrasaron a los catalanes por 113-83, aunque este no puede servir para ir demasiado confiados ya que su rival es distinto al de entonces: “Han hecho algún cambio importante en el puesto de americano con alguien que jugaba a buen nivel y han incorporado a otro jugador de unas características un poco distintas. Además, la recuperación de ciertos lesionados como Feliz les ha dado otra vez esa energía que aporta este jugador y luego con jugadores como Tomić o Ribas y el crecimiento importante que ha tenido Busquets, creo que es un equipo complejo", puntualizó Porfirio Fisac sobre su rival de este sábado.

Un triunfo rojillo serviría para calmar esa preocupación ante una plantilla mermada, comenzando por la de su entrenador, y empezar a dejar atrás los fantasmas del descenso que persiguen al Casademont Zaragoza desde el inicio de la presente temporada.