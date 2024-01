Leo Fiebich (22 puntos y 31 de valoración) no es de este mundo. No puede ser de otro modo ante tanta acumulación de actuaciones providenciales impropias de una jugadora de este planeta que, este sábado, sacó la varita a pasear para hacer magia en León y liderar una nueva victoria de un Casademont superior (71-85).

El partido siempre estuvo comandado por las aragonesas, que mantuvieron a raya al Bembibre a excepción de los últimos minutos de la primera parte, cuando, sin Mariona y Fiebich en la cancha, el Casademont se envolvió en el caos y permitió al rival creer en lo que nunca debía ser posible.

Todo empezó bien. La fiabilidad de Fiebich y su acierto tanto en la pintura como desde el exterior, permitió al Casademont disfrutar de las primeras rentas, aunque los triples del Bembibre hacían asumible una diferencia que se mantenía por debajo de la decena.

Sin Diallo, a la que Cantero concedió descanso para no maltratar su castigada rodilla, el cuadro rojillo hacía valer su superioridad interior para encontrar a Hermosa y Gulbe en un intercambio de canastas que no venía del todo mal a las aragonesas. Sin embargo, el 9-19 a falta de tres minutos para el final del primer cuarto tras un 0-10 de parcial se veía contrarrestado desde el triple por las leonesas, que conseguían cerrar el parcial con solo seis puntos de desventaja (15-21).

No cambiaron mucho las cosas después. El Casademont trataba de poner tierra de por medio a través de la inspiración de la omnipresente Fiebich y de la dirección de Mariona. Las de Cantero intentaban hacer valer su superioridad en la pintura, pero, poco a poco, el Bembibre se fue refugiando en una zona que el Casademont no tenía muy claro cómo atacar. Tres triples consecutivos de las locales, con Ortiz y Fiebich en el banquillo, castigaban la indolencia defensiva de un Casademont que veía cómo, en apenas un minuto, se esfumaba casi toda la ventaja acumulada hasta entonces hasta el 37-39 con el que se llegó al intermedio.

Pero el tercer cuarto dictó sentencia. Cinco puntos seguidos de Fiebich dieron paso a un intercambio de golpes en el que siempre se impone el equipo de mayor calidad. Y en eso, la alemana es casi insuperable. A base de tapones, rebotes y acierto exterior, Leo lideraba a una escuadra aragonesa en la que Hermosa ejercía de perfecta escudera para aumentar la renta a trece (51-64) a falta del último parcial.

Fue entonces cuando surgió el gen ganador de un Casademont conjurado desde hace tiempo para no volver a dejarse llevar por el exceso de confianza. El Bembibre se resistía a presentar bandera blanca, pero no le quedó más remedio ante el recital de Fiebich, cuyos triples se empeñaban en dejar claro al cuadro leonés que no tenía nada que hacer (61-75 a falta de cuatro minutos).

Hasta el final, el Casademont, en el que Pivec sigue desaparecida, se dedicó a gestionar la ventaja para evitar sustos y desgastes innecesarios. El 71-85 deja a las aragonesas en segunda posición en solitario tras la derrota del Avenida.

Bembibre: Otto (4), Kroselj (7), Moya (7), Toussaint (15) y Gradwell (9) -cinco inicial- Garraud (22), Etxarte (-), Senecar (-), Martin (-) y Joana (7).

Casademont Zaragoza: Ortiz (9), Atkinson (9), Fiebich (22), Gulbe (6) y Hermosa (10) -cinco inicial- Gervasini (5), Holesinska (3), Pivec (-), Gimeno (14), Geldof (7).

Parciales: 15-21, 22-18, 14-25 y 20-21.

Árbitro: Olivares, Martínez y Aranzana. Excluyeron por cinco faltas personales a la local Toussaint y a Geldof, de Casademont.