Todo fue rápido. El pasado lunes, el Casademont Zaragoza contactaba con Dídac Cuevas para trasladarle su interés en que formara parte de su plantilla para dos temporadas y el acuerdo fue rápido para que el catalán diera por concluida su exitosa etapa en el Tizona Burgos de la LEB Oro para pasar a formar parte del plantel de un equipo aragonés necesitado de un base tras la acumulación de problemas en una posición maldita. “Me llegó la oferta el lunes y desde el primer momento creí que era una buena oportunidad para mí y lo afronto con la máxima ilusión. Es un orgullo poder estar aquí y tratar de rendir al máximo nivel para darle a Porfi lo que quiere de mí”, indicó el jugador, este jueves, en su presentación.

Cuevas ya sabe lo que Fisac quiere de él. “Me ha dicho que no deje de ser yo y que siga creciendo. Quiere que siga jugando como vengo haciéndolo y que no me lo tome con presión y nervios, sino que sea algo divertido. Y eso es lo que pretendo: mostrar en la pista mi juego alegre y competir al máximo para ayudar al equipo a lograr victorias”, asegura el nuevo director de juego del Casademont. “Me defino como un jugador con energía y mucha confianza en mí mismo que intenta ayudar al equipo en defensa o en los contragolpes”. En cualquier caso, Cuevas pone sus virtudes al servicio del colectivo. “Puedo anotar o asistir. Son facetas en las que he ido mejorando y si el equipo necesita que asista más, lo haré y si tengo que tirar, así será. El objetivo es adaptarme a los compañeros con humildad y tener mi importancia dentro del equipo”.

El catalán no tiene vértigo y resta relevancia al “gran salto” que todo el mundo, asegura, le dice que va a notar. “Si doy mi mejor versión, el salto será un poco más pequeño”, subraya. “Juego al baloncesto desde los 3 años y esto es un sueño para mí y lo voy a luchar. Es una oportunidad que voy a intentar aprovechar”.

Compartirá puesto con Bell-Haynes, el jugador más en forma de un Casademont al que Cuevas tratará de “ayudar al máximo” desde el domingo, cuando el cuadro rojillo recibirá al Valencia en el Príncipe Felipe. “Es un orgullo estar al lado de un jugador así. Vengo a aprender y a competir para demostrar que puedo estar a su nivel y ayudar al equipo. Trataré de ganarme mis minutos y, sobre todo, a contribuir a que el equipo gane partidos de la forma que sea”.

El base agradece al Tizona “todo lo que han hecho por mí” pero se centra ya en su debut en una ACB a la que espera ansioso. “Hay que estar donde te quieren y el Casademont puso mucho interés en mí, así que voy a intentar adaptarme lo más rápido posible y empezar a competir. Estoy preparado para debutar y ayudar al equipo en los minutos que me toque jugar”, asegura.