El Casademont Zaragoza depende de sí mismo para estar entre los ocho mejores equipos de Europa. No lo consiguió a la primera en Valencia y este miércoles tiene una nueva oportunidad en casa del campeón italiano, el Schio. Todas las opciones están abiertas para el conjunto aragonés, que no hace cálculos sino que afronta los dos partidos que le quedan con la máxima ambición. "No estoy pensando en la tercera posición, la cuarta o la que sea. Siempre que se puede hay que competir por lo máximo, porque si no estás tirando todo el trabajo que has hecho antes. Dependemos de nosotras para estar en ciertas posiciones y tenemos que ir a por todas. Que el partido nos sale de cara, pues hay que disfrutarlo. Que el rival está muy acertado, pues tenemos otra oportunidad la próxima semana", dice Carlos Cantero antes de poner rumbo a Venecia.

El equipo viaja al completo, con especial atención en las cargas de trabajo para Mariona Ortiz y Christelle Diallo. La pívot tiene que tener cuidado con su rodilla. "Sigue igual, no va a mejor ni a peor. Ni ella ni nosotros queremos pararla porque necesitaría parar dos o tres meses para recuperarse bien y no tenemos ese tiempo. Hay que ir encontrando las cargas adecuadas en función de los partidos y los resultados. Parar un poco no sería bueno, tendría que parar mucho y ahí hay una línea muy fina entre querer y poder", ha explicado. Cantero destaca la calidad del rival, que ha ido a más con el paso de las jornadas porque ahora ya no dependen solo de Guirantes y Parks sino que han ido sumando a más jugadoras a la causa. "Ellas están haciendo una segunda vuelta muy buena y han mostrado un gran nivel en los últimos partidos ganando al Lyon y al Fenerbahce o al Venecia en su Liga. Ahora mismo están jugando a un máximo nivel y es un reto importante para nosotras. Va a ser un partido diferente al que vivimos en la primera vuelta". Valencia juega a las 19.15 frente al DVTK, por lo que durante la segunda parte el equipo puede conocer ya un resultado que marcará su futuro europeo. "Seguramente sabré el resultado del partido de Valencia durante el nuestro. No nos va a afectar saber ese resultado porque vamos a querer jugar nuestro partido y a querer ganar haya ganado DVTK o no. Estamos en la lucha por ser segundas y eso no te permite relajarte o conformarte, no somos esa clase de equipo", indica el preparador madrileño. Además, si todo saliera mal al equipo todavía le quedaría una bala, el último partido en casa frente al Lublin. "Eso nos tranquiliza. Sabemos que Lublin no es Fenerbahce, con todos los respetos, están a otro nivel y saber que jugábamos con ellas en casa en la última jornada te da tranquilidad. Eso es positivo, pero no te puedes fiar", señala el técnico, añadiendo que sus jugadoras a veces se presionan en exceso y que su labor es quitarles ese exceso para que jueguen con la calma que tan buenos resultados le ha dado hasta la fecha.