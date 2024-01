El Casademont Zaragoza está ante una semana decisiva. Lo dice su entrenador, Porfirio Fisac, dando así máxima importancia al duelo de este miércoles en la pista del Nymburk que puede acercar la clasificación europea y al del próximo sábado en Bilbao. Pero el técnico no piensa más allá de hoy. "Para mí no existe el día siguiente, solo el hoy y hay que vivirlo. Me fastidia que el otro día (ante el Valencia) no fuéramos del todo valientes, sobre todo los que tienen menos minutos o tienen la oportunidad en la ACB. Jugadores que si no fuera por las circunstancias de cambios que hemos tenido no estarían", señaló el segoviano.

El equipo viaja este martes hacia la República Checa con los mismos jugadores que se enfrentaron al Valencia. "Los percances de Smith y Rati que ya sabéis y el resto está bien. El que más problemas había tenido la semana pasada fue Thad, pero el resto está en condiciones con lo que viajaremos los 12 del otro día", relató Fisac. Este miércoles les espera un equipo en plena forma, líder de la Liga checa que solo ha perdido dos partidos en Europa, el último el de la ida en Zaragoza. "Para mí este equipo es el que mejor baloncesto hace de nuestro grupo. Juegan con muchas transiciones y tienen jugadores con capacidad anotadora. Gordon y Sehnal son dos bases que llevan el control y el ritmo del partido, Bohacik tiene una gran capacidad anotadora. Es el equipo más difícil de ganar", indicó el técnico. Por eso no duda en calificar el partido de "vital". "Para nosotros es un partido vital, igual que para ellos. Es un partido decisivo porque puede marcar quién puede dar un paso hacia adelante. Sé que va a ser complicado porque tanto en una competición como en la otra tenemos dos partidos importantes. Es la semana clave y tenemos que tener esa capacidad de ser muy competitivos. Ellos están jugando a un gran nivel y así lo están demostrando", apuntó. Y es que ninguno de los dos equipos puede sellar su clasificación, pero ganar fuera sería un paso importantísimo para el Casademont, que luego tendrá dos encuentros en el Príncipe Felipe. "Ganar un partido fuera de casa te da muchas opciones de estar metido ya entre los dos primeros. De la otra manera te lo tendrías que jugar al basketaverage y sería difícil aunque nos queden dos partidos en casa porque Gravelines es un equipo muy físico. Te lo juegas todo a un partido, con lo que entran más los nervios. Somos un equipo joven y eso, para lo bueno y para lo malo, es lo que nos está llevando a donde estamos". El técnico pidió más valentía a sus jóvenes jugadores. "Tenemos gente importante en cuanto a minutos pero que por su juventud o inexperiencia eso se paga con nervios. Necesito que tengan la entereza de atreverse porque van a seguir jugando. Cuando recuperemos a los dos lesionados la pelea por los minutos será más grande pero me gustaría que no tuvieran miedo a perder el balón o a tirar porque el deporte es valentía. El miedo te lleva a jugar en la EBA, no en la ACB". Fisac da la máxima importancia a la ACB, mucha más que al torneo europeo. "Para este club estar en la ACB o en la LEB es la grandísima diferencia, más que jugar una Liga europea. Es lo que nos da prestigio y responsabilidad. Europa es para disfrutar, no para exigirnos. Si algún día tengo la oportunidad de jugar una semifinal europea diré que es el momento de apostar por Europa, mientras tanto no me vais a quitar lo otro de la cabeza", valoró. No obstante, la doble competición tiene un lado positivo. "Nos está sirviendo para estar más unidos después de todo lo que nos ha pasado este año. Comemos juntos, cenamos juntos, estamos en el mismo hotel... Nos está sirviendo para unir al equipo. A mí me está sirviendo para que ellos se conozcan más y eso es bueno. El único miedo que tengo ahora mismo es el de Bell-Haynes, porque es el jugador al que más estamos exprimiendo. Ahora vienen las ventanas y encima se irá con la selección. A ver cómo podemos hacer para que pueda descansar, él se sienta cómodo aquí y se pueda quedar dos años más", apuntó.