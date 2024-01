El Casademont Zaragoza afronta este miércoles un partido "decisivo" para poder continuar en Europa. "Porque si pierdes te quedas fuera y si no, sigues teniendo opciones y para el club es muy importante tener esa oportunidad", reconoce Porfirio Fisac, que espera que el Príncipe Felipe sea un factor decisivo. "La plantilla necesita estos partidos en casa, el Príncipe Felipe es un factor de ayuda muy importante para ganar", indica el técnico.

Fisac contará con las bajas habituales, aunque tendrá que ver cuánto puede utilizar a Dídac Cuevas. "Tengo que agradecer su esfuerzo con una rotura de los huesos propios de la nariz. Los médicos aconsejaron que no jugara pero yo no puedo hacer que no juegue alguien que me insiste tanto en que quiere estar. Creo que va a seguir jugando", explicó el entrenador del Casademont, que ha hablado también de Borisa Simanic. "Los médicos hablaron con él para ver si podíamos pensar en incorporarlo en un corto plazo de tiempo y la cosa está parada, así que seguiremos esperando".

El técnico segoviano pide a sus jugadores un gran esfuerzo porque advierte que la clave del partido será el desgaste físico. "Han recuperado a un conocido como Berhanemeskel y tienen gente importante dentro. Son un equipo muy físico que nos va a hacer jugar a un nivel de desgaste importante. Si pensamos en el siguiente partido, no ganaremos", advierte Fisac, que ve a sus jugadores fuertes mentalmente. "Podemos tener momentos que ganemos más o menos partidos pero este equipo es muy fuerte anímicamente porque todo lo que ha vivido este año le ha hecho madurar y crecer. Tengo máxima confianza, creo en mi equipo. No sé si vamos a ganar muchos partidos pero sí aseguro que no se van a rendir. Cada uno está dando el 100% de su mentalidad", señala.

Las bajas han condicionado al equipo y por eso Fisac pide a sus jugadores centrarse solo en este choque. "El equipo ha perdido parte de su potencial anotador. La baja de Smith hace que no estemos en esos 80-85 puntos en los que el equipo se siente cómodo. Lo único que queda es ir al 100% porque si pensamos en lo que sigue estaremos aún más justos. Por eso pido a mis jugadores que se centren en el Gravelines y ya veremos luego cómo afrontamos el siguiente". Y es que el sábado visitará el Príncipe Felipe el Breogán en otro duelo importantísimo para el futuro del equipo, en este caso en la Liga Endesa.

El técnico abunda en la idea del esfuerzo necesario para suplir las carencias. "Cuando tienes las capacidades iniciales mermadas porque hemos perdido elementos importantes, como al máximo anotador, hace que dependamos más de menos jugadores. Pero no puedo más que hablar bien de mis jugadores. Nos puede faltar talento o experiencia y nos sobra cansancio. Se nos han juntado muchos factores y el equipo sigue siendo competitivo. Hemos perdido partidos pero nunca nos hemos entregado", indica Fisac.