Vega Gimeno lo tiene claro. «Ahora mismo somos el mejor pabellón que hay en la Euroliga y el mejor ambiente». Y lo explicó con una anécdota muy curiosa: «El Felipe es una fiesta y cuando las cosas nos salen bien y estás a gusto en la pista, hay esa atmósfera. A uno de los árbitros le he dicho eso, ‘no has pitado en un pabellón así en tu vida’. Me ha dicho, ‘la verdad es que no, es el mejor pabellón de la Euroliga’», dijo la capitana del Casademont, tremendamente feliz por la clasificación.

«Cuesta interiorizarlo y asimilarlo pero es la realidad en la que estamos ahora mismo, que es en cuartos de final de la Euroliga, que es bastante fuerte. Hemos salido con el cuchillo entre los dientes, las miradas han sido de salivar, las cinco sabíamos que había que salir así, esto era una final y lo que vamos a jugar ahora son finales también. Hemos de disfrutarlo, con 6.000 personas todo se disfruta mucho más y con 7.000 y 8.000 aún más», concluyó. La crónica del Casademont-AZS Lublin: Por la puerta grande a cuartos de final (96-49) Por su parte, Carlos Cantero, el entrenador que ha llevado a este grupo a estar entre los ocho mejores de Europa, anunció cuál es la intención de su equipo para la eliminatoria de cuartos de final ante el Cukurova turco. «Ahora vamos a ir a por todas. Parecía que veníamos de un enero complicado y me he cansado de explicar que no estamos tan mal. Hay que pasar por todo y los momentos difíciles nos tienen que hacer crecer. Sin esos momentos difíciles el equipo se estanca, no avanza y no mejora. Son necesarias las victorias sufridas y son necesarias las derrotas duras». El técnico también elogió el ambiente. «Cuando haces el llamamiento, la gente cumple. Para nosotros es un gusto y para ellos un espectáculo», finalizó.