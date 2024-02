Borisa Simanic estará este jueves en Zaragoza, donde el Casademont podrá comprobar de primera mano cómo va su recuperación. Será la primera visita del jugador serbio a la capital aragonesa desde que perdiera un riñón en una desafortunada acción del pasado Mundial de baloncesto y que a punto estuvo de costarle la vida. Desde entonces Simanic ha ido poco a poco con su recuperación y ha avanzado positivamente, aunque su regreso a las pistas no se prevé de manera inmediata.

Simanic recibió un codazo durante un partido del Mundial y sufrió una rotura del riñón que le provocó una hemorragia con la que perdió 2,5 litros de sangre. Tuvo que ser operado de urgencia en dos ocasiones, la segunda para extirparle el riñón que ya había dejado de funcionar. El jugador pudo volver a Serbia en un avión medicalizado junto al resto de sus compañeros y recibió el cariño de la afición en el homenaje a la selección, así como cada vez que ha aparecido en una cancha de baloncesto.

Durante los primeros tres meses el jugador no pudo realizar ninguna actividad física y su recuperación ha ido bien pero poco a poco, por lo que su regreso a las pistas no se prevé en un corto plazo de tiempo. El Casademont fichó a Tomasz Gielo en su lugar y con un contrato temporal, en previsión de un posible regreso, pero el polaco ya no está en el equipo, que ahora cuenta con Sulejmanovic y Mencía en el puesto de cuatro. Posición que el club está intentando reforzar en el mercado.