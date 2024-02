Borisa Simanic ya está en Zaragoza. Tras solventar unos problemas con el vuelo que le iba a traer a la capital aragonesa el pasado jueves, el jugador del Casademont ya se encuentra en Zaragoza desde este sábado. Es la primera visita que el bosnio hace a la ciudad desde que sufriera una grave lesión durante el pasado Mundial que le llevó a perder un riñón. "Hola a todos, estoy en Zaragoza. Gracias por todos los mensajes que me habéis enviado. Espero que nos veamos pronto", ha señalado el jugador en un vídeo a través de las redes sociales del club.

El jugador iba a desplazarse a Zaragoza el pasado jueves, pero primero un problema con el vuelo y luego otro con el visado retrasaron su presencia en la capital aragonesa. "Lo que yo sé es que perdió el avión y luego tuvo un problema de visado para poder venir a España. A partir de ahí, no sé nada más. Ayer tenía reunión con él y no estaba, tienen un carácter distinto", explicaba el viernes Porfirio Fisac. El técnico va a poder reunirse por fin con su jugador este fin de semana.

Simanic recibió un codazo durante un partido del Mundial y sufrió una rotura del riñón que le provocó una hemorragia con la que perdió 2,5 litros de sangre. Tuvo que ser operado de urgencia en dos ocasiones, la segunda para extirparle el riñón que ya había dejado de funcionar. El jugador pudo volver a Serbia en un avión medicalizado junto al resto de sus compañeros y recibió el cariño de la afición en el homenaje a la selección, así como cada vez que ha aparecido en una cancha de baloncesto.

😍 Qué ganas teníamos de verte de nuevo por aquí.



Bienvenido a tu casa Borisa ❤️ pic.twitter.com/kwxFnII3Zp — Casademont Zaragoza (@casademontBZ) 10 de febrero de 2024

Durante los primeros tres meses el jugador no pudo realizar ninguna actividad física y su recuperación ha ido bien pero poco a poco, por lo que su regreso a las pistas no se prevé en un corto plazo de tiempo. El Casademont fichó a Tomasz Gielo en su lugar y con un contrato temporal, en previsión de un posible regreso, pero el polaco ya no está en el equipo, que ahora cuenta con Sulejmanovic y Mencía en el puesto de cuatro. Posición que el club está intentando reforzar en el mercado.