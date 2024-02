Borisa Simanic volvió a pisar el sábado el Príncipe Felipe cinco meses después de vivir una pesadilla que terminó con la extirpación de uno de sus riñones. El 30 de agosto del 2023 será una fecha que el serbio tendrá grabada a fuego en su memoria el resto de sus días ya que debido a un codazo de un jugador de Sudán en la zona renal, el ala-pívot estuvo cerca de desangrarse. A pesar de que externamente todo parecía bien, Borisa experimentó unos dolores que no le permitieron acabar el partido y fue trasladado al hospital, donde se le intervino por primera vez, un hecho clave, ya que llegó a perder 2,5 litros de sangre tras el golpe. Pero días más tarde tuvo que volver a ser operado de urgencia ya que, como relató su cirujano "debido a los cambios de la vitalidad del tejido del reilón, había que extraerle con la intervención quirúrgica todo el riñón". Tras muchos meses de recuperación y rehabilitación el jugador serbio del Casademont Zaragoza se reunió de nuevo con sus compañeros y ha podido dar una entrevista a este medio.

¿Cómo se encuentra en este momento?

Me encuentro fenomenal, han pasado cinco meses ya desde que me lesioné en el Mundial. Ahora dentro de poco espero ya poder volver a entrenar en cuanto me den el visto bueno los médicos.

¿Cómo le ha recibido Zaragoza?

Como siempre que vengo a Zaragoza, la bienvenida tanto de la afición como de mis compañeros fue increíble. He seguido los partidos del Casademont durante toda la temporada y veo que el equipo va bien. Además, con el público el último partido la sensación fue increíble.

¿Cuándo cree que podrá volver a coger ritmo y jugar?

Después de la Copa del Rey me harán una revisión y espero que los resultados sean positivos. Si es así empezaré a entrenar, aunque igual no volveré a las canchas hasta la temporada que viene.

¿Sigue teniendo molestias en la zona que se vio afectada?

El primer mes sí que tenía dolores, pero después de las primeras semanas de reposo ya pude empezar a caminar y dar paseos y ya poco a poco el dolor fue desapareciendo.

¿Qué sintió en el momento del golpe?

Fue un dolor increíble, como si me clavaran una navaja y desde ese momento sentí mucha preocupación. Después de cinco minutos me fui al baño y vi toda la sangre que estaba saliendo, y ahí fue cuando me di cuenta de la seriedad del problema. Desde ahí me fui directamente al hospital donde me hicieron las placas y vieron que me tenían que operar de urgencia.

No llegué a temer por mi vida. Pero en el momento que vi toda la sangre me asusté mucho

¿Le avisaron antes de la segunda operación que le iban a extirpar el riñón o lo supo con posterioridad?

No, no lo sabía. Me desperté de la anestesia sin saber que había perdido un riñón. Al principio perdí 2,5 litros de sangre. Entonces vieron que tenían que operarme. La primera vez no se plantearon sacar el riñón, sino que lo cosieron. Pero después de la primera operación el líquido se escapaba del riñón y tuvieron que intervenirme de nuevo para extirpármelo entero.

¿Se disculpó el jugador de Sudán, Nuni Omot, al enterarse de la gravedad del golpe?

En ese momento se disculpó y puso un mensaje en redes sociales. Pero a partir de ahí no hemos vuelto a tener ningún contacto.

¿Cómo fueron las primeras semanas de postoperatorio?

Fue un mes en el que no pude moverme. Después empecé a dar paseos de cinco minutos porque no podía realizar mucho más esfuerzo.

¿Pensó en algún momento que no podría volver a jugar a baloncesto?

No tenía dudas porque en cuanto me operaron le pregunté al doctor cuánto tiempo de baja iba a estar. Me dijo que los primeros tres meses tenía que cicatrizar la herida bien. Pero al final todo se ha alargado porque había parámetros de la sangre que tenían que volver a unos valores normales.

Yo espero, antes de que acabe la temporada, poder jugar otra vez con el Casademont

¿Le impidió la lesión disfrutar del todo de la plata en el Mundial?

Yo me puse muy contento. Cuando se produjo mi lesión mis compañeros no pudieron dormir durante dos noches seguidas de la preocupación y estaban muy tristes. En cuanto me desperté le envié un mensaje al grupo para tranquilizarles y decirles que todo estaba en orden. Entonces ellos se pudieron relajar y tranquilizar para afrontar los siguientes partidos. Eso fue un aliciente para el equipo y una motivación para tratar de hacerlo lo mejor posible

¿Tiene dudas de si recuperará su nivel tras la lesión?

Creo que voy a volver mucho mejor ya que esto me ha hecho crecer sobre todo mentalmente. Ahora a situaciones que antes les daba mucha importancia no se la doy y aprecio más las pequeñas cosas cotidianas del día a día. Simplemente puedo dar lo máximo de mí mismo.

¿Le ha cambiado la forma de ver la vida después de esta experiencia?

Como he dicho ahora las cosas que normalmente nos ponen nerviosos o nos enfadamos ahora son insignificantes para mí. A partir de ese momento comencé a valorar la salud por encima de todo.

¿Cómo ve los próximos meses ahora que se ha vuelto a incorporar al Casademont Zaragoza?

Ahora como empieza la Copa del Rey me volveré a Serbia este miércoles. Entonces allí me harán unas últimas revisiones y en cuanto me den luz verde comenzaré a entrenar en mi país para ir cogiendo el ritmo. Yo espero, antes de que acabe la temporada, poder jugar con el Casademont.

Ahora las cosas que normalmente nos ponen nerviosos o nos hacen enfadar son insignificantes para mí

¿Llegó a temer por su vida?

En el momento que todo ocurrió no, pensé que era como cualquier otro golpe que nos damos durante los partidos, aunque me dejó sin respiración durante unos segundos. Pero en el momento en el que fui al baño y vi toda la sangre me asusté bastante y fue entonces cuando el doctor de Serbia vio mi estado y me mandó de urgencia al hospital.