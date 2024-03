Nadie contaba con ellas, pero tozudas como si fueran aragonesas de toda la vida, las jugadoras del Casademont Zaragoza se han plantado en el tercer y definitivo partido de cuartos de final. Un solo encuentro, cuarenta minutos si no hay prórroga, les separan de ser uno de los cuatro mejores equipos de Europa. La empresa es más que complicada porque tienen que hacerlo fuera de casa, en la pista del subcampeón de Europa, el Cukurova, frente a un pabellón que espera el lleno al haber puesto las entradas gratuitas, ante unas jugadoras que no solo poseen una enorme calidad sino que, además, están deseando tomarse la revancha del partido de hace una semana. Para alcanzar la gloria el Casademont Zaragoza debe ganar este miércoles en Mersin (17.30 horas) o pondrá el broche a su debut en la Euroliga.

No son las favoritas, ni mucho menos. Tampoco lo eran para clasificarse en un grupo con el campeón de Europa y las campeonas de Francia, España e Italia. Ni lo eran en la Copa que les coronó como reinas del baloncesto hace casi un año. Pero este Casademont Zaragoza se ha ganado el derecho a soñar y ha viajado a Turquía dispuesto a pelear hasta el último segundo por intentarlo. Eso está garantizado.

El equipo llega cansado y algo tocado, con Diallo y Atkinson entre algodones, guardando fuerzas en el último partido de Liga para exprimirse hasta la extenuación esta tarde. Es el día, el partido que tantas y tantas jugadoras desearían disputar. Ningún equipo español ha llegado tan lejos en esta Euroliga, solo el debutante y sorprendente Casademont.

El conjunto aragonés ya sabe, en parte, lo que le espera hoy. Seguramente el ambiente será mucho más intenso y hostil que hace dos semanas, pero conoce cómo se las gasta el Cukurova deportivamente hablando. Sabe lo extraordinariamente buenas que son Mabrey y Copper y aprendió en Zaragoza que si las defiende, tiene muchas más opciones. En el primer partido el equipo de Mersin fue mejor y le ganó con justicia. Hace una semana demostró en Zaragoza de lo que es capaz. Este miércoles tendrá que hacerlo lejos del hogar.

Los dos conjuntos ponen toda su energía en este partido, el Casademont para seguir haciendo historia, el Cukurova porque quiere repetir presencia en la Final Four e intentar llevarse el título que el año pasado le negó el Fenerbahce. Es uno de esos días grandes que solo unos pocos equipos elegidos pueden disfrutar, que Zaragoza no ha vivido nunca. Jamás un club de la capital ha estado tan cerca de unas semifinales de la máxima competición continental, así que el partido de hoy es para disfrutar y sufrir. Toda una ciudad va a estar detrás de este Casademont que parece no tener límites, que sorprende cada jornada, que siempre lleva el orgullo y la rasmia por bandera. Que se ha ganado el derecho a soñar.