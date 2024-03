La crónica del Gernika-Casademont: El desacierto condena al Casademont en su regreso a la Liga (64-56)

El Casademont Zaragoza cayó en su visita al Gernika (64-56) en un partido que dominó en el primer cuarto pero en el que sufrió a partir del segundo cuando descendió su acierto hasta límites insospechados. El cansancio condicionó la precisión aragonesa, que no pudo aprovechar la derrota del Valencia en la pista del Jairis y puede perder comba por la segunda plaza de la Liga a la espera de lo que haga este domingo el Perfumerías Avenida.

El Casademont vivió una primera parte de contrastes. Asentado en una formidable defensa, fue cuestión de minutos calentar las muñecas y que fueran entrando la mayoría de los ataques planteados, con Gulbe y Fiebich como puntas de lanza. Con un acierto del 75% en tiros de dos y del 42% en triples, el equipo aragonés puso pronto diez puntos de distancia (9-19) cuando aún no había acabado el primer cuarto. Pero ahí empezó a cambiar la dinámica, con un Gernika más acertado y, sobre todo, un Casademont al que se le hizo de noche en ataque. En el segundo cuarto solo anotó cuatro puntos, un triple y un tiro libre, así que solo era cuestión de tiempo que el Gernika remontara, aunque falló mucho para ello. Sin embargo, al descanso aún no estaba todo decidido (30-26).

No mejoró mucho el acierto aragonés en un tercer parcial en el que el Casademont volvió a sufrir solo para sobrevivir en el partido. Las acciones de tres puntos de Gervasini le dieron un respiro y mantuvieron vivo el marcador para el parcial definitivo (46-41). El equipo de Cantero se agarró al partido con todas sus fuerzas a pesar del cansancio y de que no tenía acierto, se puso a un solo punto (51-50), pero no pudo culminar la remontada ante un Gernika que aprovechó muy bien su oportunidad. La pelea continúa.