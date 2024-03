Fisac: «Nos ganan fácil, nos está faltando orgullo»

Poco tuvo que analizar del partido Porfirio Fisac. «Estamos en la tónica de los últimos partidos, todos nos ganan bastante fácil. Nuestra transición en cuanto a jugadores y percances nos está afectando en exceso y no estamos siendo competitivos. Me preocupa que nos está faltando orgullo para tener tanta gente en pista, compromiso a la hora de participar. Tenemos una serie de dificultades con gente básica que no está sufriendo lesiones pero está bastante cansada. Nada que decir porque nos han ganado fácil», señaló. El técnico del Casademont lamentó que su equipo había «vuelto a cometer los mismos errores» que en el partido de ida. «Le hemos dejado jugar y no se le puede dejar jugar», añadió.

Sobre la actuación de Langarita, de lo más destacado del equipo, Fisac lanzó un mensaje al canterano: «Os entiendo porque es verdad que ha metido 14 puntos, pero me falta de él un trabajo defensivo, de ayuda, de participar, de esfuerzo muy grande. Puede llegar a ser un gran jugador pero sin utilizar su físico no lo va a llegar a ser», sentenció. Preguntado sobre qué debe mejorar el equipo en una semana para ser competitivo frente al Palencia, Fisac fue claro. «Solo hay una cosa que tenemos que mejorar, recuperar a los lesionados.», aseguró.

El segoviano habló también de la doble competición que ha venido afrontando el equipo este año. "Somos una plantilla más o menos corta, con 6 jugadores un poco jóvenes, de primer año en la competición, y las lesiones nos está obligando a tomar decisiones diferentes. Lo que más nos afecta de jugar doble competición es que no acabamos de asumir que no estamos salvados, que nos estamos jugando la vida. Toda esta gente que estamos participando a nivel físico y de esfuerzo tiene que ser no sólo cuando pierdes de 20 sino desde el segundo cero", indicó.