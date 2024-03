Porfirio Fisac: "Solo tenemos un objetivo, liberar al equipo lo antes posible del descenso"

Porfirio Fisac ha sido claro en la previa del encuentro de mañana ante el MoraBanc Andorra (20:45), el objetivo del equipo es "liberarse lo antes posible del descenso" para evitarse complicaciones en la recta final de la temporada. Además, ha calificado de "reto difícil y complicado" el partido en el Principado, tan clave para llegar cuanto antes a las 12 victorias que el técnico cree que pueden significar la salvación.

Sobre el estado de la plantilla, Fisac ha confirmado los peores presagios sobre la lesión de Mencía, pudiéndose alargar su recuperación: "Tenemos la baja de Mencía, que parece que va un poco más despacio de lo normal y se puede alargar. La incorporación de Mark Smith cada día es mejor, más fácil y se va adaptando al grupo, así como Delany, que tiene mejor feeling y mejores sensaciones. Esta semana que nos ha permitido entrenar con todos nos van a ir haciendo crecer y tomar mejorar sensaciones a nivel de grupo y táctico".

El entrenador del Casademont también ha sido realista y no piensa en otro objetivo para el equipo a estas alturas de la temporada, que no sea asegurar la salvación cuanto antes: "Ahora solo tenemos un objetivo, liberar al equipo lo antes posible del descenso, no puede existir otro objetivo. Igual con un partido nos puede bastar, pero siempre he pensado que son 12 para salvarse, aunque no quiero crear ninguna duda de dónde estamos mirando, que es a no descender y no pasar apuros al final de temporada".

En cuanto al partido contra el Andorra, Fisac ven en el rival un reto complicado que ya se le atragantó en la primera vuelta en el Felipe: "Es una cancha difícil, donde ellos están jugando a muy buen nivel y que ya nos ganaron en la primera vuelta. Es un reto difícil y complicado, pero hay que crecer y sabemos que tenemos nuestras opciones de sacarlo". Además, ha hablado de las claves y los fuertes del equipo del Principado: "Hay que sujetar ese rebote ofensivo y contrataque que tienen, luego hay jugadores como Harding, Montero y Okoye que tienen una facilidad para anotar importante. El tema de los cincos y la pelea entre Dos Anjos y Watt y Dejan será uno de los puntos determinantes del partido".

Además, el técnico rojillo ha mirado a largo plazo sobre como ve al equipo de cara al año que viene: "Muchos de ellos tienen la oportunidad de poder estar en el equipo el año que viene, si lo hacen contaremos con ellos. Lo que mejor tenemos es que todos quieren estar con nosotros, les gustaría renovar, continuar y a mí eso me agrada bastante. Hay una cosa evidente, los jugadores no siempre son tan egoístas, hay veces que piensan en su club y su afición y tengo un grupo que ahora mismo está trabajando por crecer", declaraba.