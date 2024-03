El Casademont vuelve a la carga en casa del Celta

Por si habían sido pocos tres partidos en tres días el pasado fin de semana, el Casademont Zaragoza vuelve a la carga con una nueva jornada apenas tres días después de la última, en el que será su quinto partido en diez días. El conjunto de Carlos Cantero visita este domingo al Celta de Vigo (18.00 horas, Aragón TV), un choque complicado porque el rival está en plena lucha por la permanencia y porque el aragonés debe resetearse sobre la marcha para afrontar la parte final de la temporada.

Aunque viven realidades muy diferentes, casi opuestas, ambos equipos vienen de ganar. El Casademont, tras jugar su segunda final consecutiva de la Copa de la Reina, consiguió superar al Araski el Jueves Santo en un duelo muy trabado en el que el cansancio físico y mental hicieron mella en el equipo aragonés. Recuperarse de esa acumulación de minutos y de exigencia para afrontar lo que queda, las eliminatorias por el título, es el gran reto para el conjunto de Carlos Cantero.

El Casademont aseguró la tercera plaza con su victoria del jueves y tendrá muy difícil superar al Avenida o al Valencia en las cuatro jornadas que restan de competición regular porque debería ganar dos partidos más que ellos para mejorar su posición. Por su parte, el Celta de Vigo está inmerso en la pelea por eludir el descenso en un pulso de poder a poder con el Spar Gran Canaria. El equipo celeste viene, nada menos, que de ganar en la pista del Girona, por lo que suma nueve triunfos, uno más que el conjunto isleño.

En el conjunto aragonés llega de nuevo entre algodones Christelle Diallo, que el jueves no jugó para preservar el estado de su rodilla tras el esfuerzo de la Copa. «No sé si va a jugar el domingo, no lo sé, a lo mejor llega. También es cierto que un viaje de bus tan largo no es bueno para su rodilla, no va a acelerar su recuperación sino al revés. Veremos cómo le sienta el viaje, a ver cómo está y si es necesario hacer ese esfuerzo», explicó Cantero en la previa.

El encuentro, además, servirá como homenaje a Pilar Valero, la mejor jugadora de Aragón de todos los tiempos, fallecida en 2022 a los 52 años. El Celta, donde militó ocho temporadas, ha querido aprovechar la visita del Casademont para acordarse de una de sus jugadoras históricas, la que más partidos ha vestido su camiseta y con la que ganó dos Ligas y una Copa. En el descanso saldrán a la pista algunos familiares de la aragonesa y también compañeras y entrenadores de su época en el equipo celeste.