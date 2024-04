El Casademont Zaragoza, a por un nuevo récord

Un equipo no compite solo contra sus rivales, también contra sí mismo, para crecer, ser mejor cada día y superarse. Eso lo cumple a rajatabla el Casademont Zaragoza, que mejora hasta lo que parecía imposible mejorar. El conjunto de Carlos Cantero ya ha igualado su mayor número de victorias en una temporada, las 22 que logró el pasado curso. Pero todavía le quedan dos jornadas de temporada regular y, por tanto, va a tener la oportunidad de establecer un nuevo listón en su corta historia.

El crecimiento del equipo ha sido exponencial desde que compite bajo el paraguas del Casademont Zaragoza. En su primer curso, el 2020-21, acabó decimotercero en la Liga Femenina Endesa con nueve victorias y 21 derrotas y contó con la MVP de la temporada, Markeisha Gatling. La segunda campaña, ya con Carlos Cantero al frente, el Casademont acabó en quinta posición la temporada regular con 18 victorias y 12 derrotas. Se clasificó para la Copa y los playoffs, cayendo en ambos casos en cuartos de final, y obtuvo por primera vez plaza europea.

La tercera temporada fue la pasada, la 2022-23, llena de éxitos. En la Liga regular, el Casademont acabó en cuarta posición con 22 victorias y solo 8 derrotas en 30 jornadas. El equipo solo perdió cuatro partidos en cada una de las vueltas de la competición y solo cedió dos veces en casa, ante Leganés y Perfumerías Avenida. Por supuesto fue el año de la inolvidable Copa de la Reina, en la que se proclamó campeón, y, además, alcanzó las semifinales de la Liga, cayendo frente al Valencia. En su debut europeo llegó hasta los cuartos de final de la Eurocup.

Parecía casi imposible mejorar eso pero el equipo lo está consiguiendo en una temporada aún más complicada que la anterior porque ha tenido que compaginar la Liga con la Euroliga y no solo no ha perdido competitividad sino que ha subido el listón. Su victoria ante el Spar Gran Canaria el pasado domingo supuso la número 22 del curso con dos partidos por jugarse. El Casademont visita al Ensino este sábado (19.15 horas) y cerrará la fase regular contra el Barça CBS en el Príncipe Felipe. Dos oportunidades no solo para llegar al playoff en la mejor forma posible sino también para establecer un nuevo hito en su trayectoria.

El Casademont Zaragoza solo ha perdido tres partidos en la segunda vuelta de la competición, en Valencia, contra el Perfumerías Avenida en Salamanca y ante el Gernika, y todo eso compaginándolo con la Eurliga y la Copa de la Reina, donde volvió a alcanzar la final. La primera vuelta ya fue la mejor de su historia porque solo cedió en otras tres ocasiones, en La Seu, contra el Valencia y ante el Ensino. Además, estableció su récord particular de triunfos consecutivos, alcanzando la decena de la jornada tres a la trece.

Hitos que le han mantenido en el podio todo el curso. Desde la cuarta jornada no cae de la tercera posición y ha sido incluso líder de la Liga Femenina después de ganar por primera vez en su historia en Salamanca. Ahora puede establecer un nuevo récord.

